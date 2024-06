Federação Psol/Rede oficializa apoio a pré-candidatura de Elias Gomes à Prefeitura Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em um evento realizado na manhã deste sábado (8) no auditório do Hotel Barramares, em Piedade, a Federação Psol/Rede oficializou o apoio dos partidos à pré-candidatura de Elias Gomes (PT) à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

Com essa oficialização sobe para nove o número de legendas que integram a base do pré-candidato. O ato contou com representantes da Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB), do MDB, PSB, Republicanos e Solidariedade.

“Ao contrário do atual prefeito, Elias entende que a prefeitura é a casa do povo e, portanto, deve representar única e exclusivamente os interesses do povo, e não de uma única família que flerta com a extrema-direita”, frisou João Arnaldo, presidente do Psol em Pernambuco.

Já a dirigente municipal do Psol no Jaboatão dos Guararapes, Rebeka Oliveira, destacou o legado das gestões de Elias na garantia de direitos das mulheres.

“Estamos falando de um setor que sofreu um verdadeiro desmonte nos últimos oitos anos. A pré-candidatura de Elias representa a mudança e a esperança num futuro melhor. Entre tantos outros, esse é um dos motivos pelo qual irá contar conosco nessa caminhada”, cravou.

Ex-deputado federal e presidente estadual da Rede Sustentabilidade, Paulo Rubem Santiago elencou Jaboatão dos Guararapes como palco de uma das prioridades do Palácio do Planalto nas eleições de 2024.

“Não podemos mais permitir que a cidade continue refém do atraso e servindo como palanque para um grupo político que virou as costas para a população em função de interesses próprios, um cenário desumano e que em nada beneficiou o povo nesses últimos oito anos. Elias representa o futuro e conta com o apoio de toda a base do governo federal e do presidente Lula. E nós, da Rede, estamos inseridos nesse time”, observou Paulo.

Entre a personalidades presentes, prestigiaram o ato o deputado federal Carlos Vera (PT)s; o deputado estadual e presidente do PT em Pernambuco, Doriel Barros; o presidente da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Ricardinho (Rede); Henrique Metalúrgico (PT), vereador do Jaboatão dos Guararapes; a ex-deputada federal e vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes; além de representantes dos partidos que integram a base de apoio a Elias Gomes.