PP lança pré-candidatura de Bosco em Camaragibe

Na noite desta sexta-feira (07), ocorreu o lançamento da pré-candidatura de Bosco Silva (PP) à prefeitura de Camaragibe. Na ocasião, também aconteceu o lançamento de pré-candidatos a vereança.

O ato foi realizado no Centro de Camaragibe e contou com a presença do presidente do PP, Eduardo da Fonte, do vice-presidente Lula da Fonte, do presidente do PP Jovem, Alef Collins e dos deputados estaduais Pastor Cleiton Collins, France Hacker, Pastor Júnior Tércio e Bruno Santos, representando Adalto Santos.

Segundo o deputado Eduardo da Fonte: “Bosco Silva conseguiu reunir o maior time político da história da Camaragibe. Ele é um homem honrado, sabe dos problemas que a cidade enfrenta e tem coragem para fazer a diferença”. E finalizou: “Bosco conta com apoio integral do nosso partido. Estaremos juntos nesta luta”.

O pré-candidato foi eleito vereador no município por três mandatos. Neste período, foi presidente da Câmara dos Vereadores, onde pôde acompanhar de perto os anseios da população.

“Estamos prontos para assumir esse desafio, que tenho certeza de que trará grandes conquistas para o povo de Camaragibe. Essa convenção de hoje vem para nos ajudar a colocar a cidade no caminho do desenvolvimento e do progresso”, ressaltou Bosco.

No evento, Bosco assinou a Carta de Compromisso com as Famílias e as Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), um compromisso de todos os pré-candidatos que irão disputar as Eleições 2024 pelo PP, que se prontificam a abrir uma Casa Azul na cidade. O projeto, de autoria do deputado Eduardo da Fonte, oferece atendimento especializado para os autistas e apoio para as famílias atípicas.