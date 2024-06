Clarissa Tércio cumpre agenda em Jaboatão ao lado de pré-candidatos a vereança

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Acompanhada dos pré-candidatos a vereança, a deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Jaboatão, Clarissa Tércio (PP) intensificou sua agenda, percorrendo bairros do município durante o final de semana.

No sábado (7), ela visitou o bairro de Prazeres acompanhada das pré-candidatas a vereadoras. Em seguida, esteve em Moenda de Bronze e depois seguiu para Quintandinha, onde ao lado do pré-candidato a vereador Flávio Maciel, ouviu os moradores.

“É desumano as pessoas precisarem acordar às três horas da manhã, para garantir um lugar na fila do posto de saúde para pegar uma ficha para se consultar ou adquirir uma medicação. Os jaboatonenses não merecem passar por isso, precisam ter mais dignidade”, criticou Clarissa.

A pré-candidata também esteve em Socorro, em agenda com a pré-candidata Márcia de Cícero, onde também se reuniu para ouvir demandas da população.

Fechando a agenda do sábado, Clarissa participou de reunião com o pré-candidato a vereador, Bira Mathias, em Guararapes.

“Infelizmente, Jaboatão tem sido referência em estar entre as 20 piores cidades do Brasil em saneamento básico. É a quarta cidade do Brasil com mais moradores vivendo em áreas de risco e essa realidade precisa mudar”, frisou a parlamentar.

No domingo (8), Clarissa Tércio, participou de agenda em Jardim Jordão, com o pré-candidato a vereador Sérgio Morcego.