Prefeito de Santa Cruz do Capibaribe desiste de tentar reeleição após dizer ter recebido mensagem divina

Nesta segunda-feira (10), o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucana, Fábio Aragão (PSD), anunciou durante live no seu Instagram que não irá concorrer à reeleição no pleito deste ano. O político detalhou que a confirmação da decisão veio após receber uma mensagem divina.

“O meu propósito se encerrou nesse ciclo aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer. Se Deus disse que para eu não estar em um lugar que ele não quer que eu esteja por algum motivo que eu não sei qual é eu só posso obedecer”, diz o gestor em parte da mídia.

Além disso, o político detalhou que estava “em uma luta espiritual” e que até momentos antes de iniciar a live pedia a confirmação divina.

“Não serei candidato à reeleição em 2024. Estou com o coração apertado, irei sentir falta de muita coisa, principalmente de cuidar das pessoas, mas eu preciso obedecer. Eu não faço aquilo que eu quero fazer, só faço o que Deus permite”, disse.

Como ocorreu a decisão

Em outro momento da live, o prefeito detalhou como ocorreu o processo até a tomada da decisão.

“Aparentemente é uma coisa até ilógica, não é?! Você está fazendo um bom trabalho, está com 82% de aprovação, mas eu precisava saber se esse era o local que Deus queria que eu estivesse. Eu comecei a orar, não disse a ninguém que eu estava orando, só minha esposa sabia. E nesse período em que eu estava orando, um tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu confio bastante, muito cristã, que não sabia que eu estava orando, nunca perguntei nada a essa pessoa e ela disse: ‘Fábio, eu recebi uma mensagem de Deus e você não deve mais ser candidato. O propósito acabou, você já cumpriu o propósito e você agora deve cuidar da sua família’”, contou o prefeito emocionado.

Eleições 2024

Com o anúncio da saída da disputa, Fábio Aragão indicou seu vice, Helinho Aragão (PSD) para concorrer a gestão de Santa Cruz do Capibaribe.