José Patriota recebe o título de presidente de honra da Amupe

Durante assembleia extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), nesta terça-feira (11), prefeitos e prefeitas do Estado aprovaram o título de Presidente de Honra da entidade ao deputado estadual, José Patriota (PSB). A honraria é a maior que um municipalista pode receber em Pernambuco.

Patriota esteve na gestão da Amupe durante 10 anos. O atual presidente da Associação, o prefeito de Paudalho Marcelo Gouveia, enalteceu o papel de Patriota como um líder municipalista.

“A Amupe passou a ter protagonismo estadual e nacional com a chegada de Patriota ao movimento municipalista. Nós sabemos a importância do líder que ele é, e hoje o reconhecemos como o maior municipalista de Pernambuco”, frisou Gouveia.

Homenagens

A prefeita de Surubim, Ana Célia, vice de Patriota por dois mandatos, emocionou os presentes com seu discurso de reconhecimento ao trabalho do político.

“A Amupe atingiu a maturidade na gestão de Patriota, de ser essa casa do diálogo e do consenso. Patriota, como esse grande democrata, assegurou a união política dos prefeitos e prefeitas, independente de questões político-partidárias. Ser líder é ter seguidores, e eu sou seguidora de Patriota”, enfatizou Ana.

A prefeita de Frei Miguelinho, Adriana Assunção, emocionada, falou em todo o apoio que o presidente de Honra da Amupe lhe concedeu no início do mandato.

O prefeito de Limoeiro, Orlando José; as prefeitas de Cumaru e Serra Talhada, Mariana Medeiros e Márcia Conrado, respectivamente; além do ex-prefeito do Cedro Josenildo Leite Soares e do assessor da Amupe, Laércio Queiroz, prestaram homenagens ao gestor.

Patriota agradeceu a honraria

Em vídeo, o agora presidente de Honra da Amupe, José Patriota, lembrou parte de sua atuação à frente da entidade: a criação do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM), o enfrentamento a seca, a luta em Brasília ao lado da Confederação Nacional de Municípios (CNM), a pandemia da covid-19, dentre outros.

“Toda a minha gratidão aos prefeitos e prefeitas de Pernambuco. Ainda há muito por fazer, e tenho certeza que outras conquistas virão, e eu estarei vibrando com cada novo avanço da Amupe e dos municípios”, destacou Patriota.

A partir de agora, o presidente de Honra poderá representar a Amupe em eventos e discussões que envolvam a melhoria da qualidade de vida nos municípios brasileiros.