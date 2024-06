Após deixar governo, Daniel Coelho intensifica movimentos nas redes sociais rumo à candidatura no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pré-candidato à prefeitura do Recife, Daniel Coelho (PSD), deixou a Secretaria de Turismo de Pernambuco, na quinta-feira (6), para se dedicar à disputa pela gestão da capital pernambucana. Após sair da função, o ex-secretário passou a utilizar as redes sociais para divulgar encontros políticos e críticas à situação da cidade.

Um dia após a saída do governo, Coelho publicou uma foto com a ex-secretária estadual da Mulher, Mariana Melo (PSDB). Ela é cotada para assumir a vaga de vice na chapa do pré-candidato. A postagem demonstrou uma afinidade entre os dois, deixando subentendido que a ex-secretária pode ser a escolhida.

O pré-candidato também compartilhou uma foto ao lado do ex-senador Armando Monteiro (Podemos). No texto que acompanha a imagem, Daniel escreveu que os dois estavam debatendo o futuro do Recife.





Nesta terça-feira (11), o político usou as redes para publicar um vídeo em que fala da situação do Recife e provocar os seguidores questionando os problemas enfrentados na cidade.

Além disso, Coelho travou algumas críticas à atual gestão.