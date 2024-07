'João Campos foi eleito com voto da direita porque não tínhamos opção em 2020', diz Gilson Machado, pré-candidato do Recife pelo PL

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

'Vou para o segundo turno, mas se for entre o atual prefeito e o candidato de Raquel Lyra, apoiaria o dela', disse ex-ministro do Turismo em sabatina

Com críticas à gestão de João Campos, o pré-candidato a prefeito do Recife Gilson Machado Neto (PL), que foi ministro do governo Bolsonaro, buscou reforçar o seu nome como uma alternativa à direita nas eleições municipais de 2024 durante sabatina promovida pelo UOL/Folha de S. Paulo na última terça-feira (2).

"João Campos foi eleito com o voto da direita, porque não tínhamos opção. Ou votava no comunista ou no menos comunista", disse, referindo-se à campanha de 2020.

"Recife não está usando seus recursos de forma inteligente para diminuir o trânsito, infelizmente não há estratégia. Está faltando medicamento nos postos de saúde, o que é inadmissível."

Ainda alfinetando o atual prefeito, o pré-candidato disse que, caso eleito, não deixará o cargo para concorrer nas eleições de 2026. "João é tão arrogante que já faz campanha se achando governador do Estado".

Vice

Visando o eleitor bolsonarista, Gilson Machado também deixou claro que deixará para escolher o vice da sua chapa junto com o ex-presidente. "Toda decisão eu consulto com ele. Tenho 50 opções e qualquer um tem chance", disse ao ser questionado sobre a possibilidade do empresário André Correia, que foi ventilado pela imprensa.

"Nem toda decisão precisa passar por Bolsonaro. Mas politicamente eu sou fiel a ele, diferente de muita gente oportunista." O ex-ministro também recusou o rótulo de "extrema-direita" e minimizou a gravidade dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Eventual segundo turno

Machado confirmou que apoiaria Daniel Coelho (PSD), pré-candidato apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSBD), caso o segundo turno fosse entre ele e João Campos. "Eu vou para o segundo turno, mas se fosse entre o atual e o candidato dela, eu apoiaria o dela".

O pré-candidato do PL também teceu elogios à governadora. "Está tendo muito trabalho em Pernambuco. Ela pegou o Estado em situação de terra arrasada, com os piores índices de desemprego do Brasil, as piores oportunidades. Eu vou dar um crédito a ela, que tem que ir atrás do governo federal sim. Eu faria a mesma coisa", disse, sobre a relação a Lyra com Lula (PT).

"Agora, ser subserviente a Lula é outra coisa. Eu jamais seria e acho que ela não seja. Acho que ela tem capacidade de recuperar Pernambuco."

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Cultura

Um dos momentos mais controversos da sabatina foi a respeito da pauta da cultura. Ao dizer que priorizaria o artista pernambucano nas grades de ventos públicos, ele confirmou que reduziria a verba do Carnaval. "Outra coisa: não vou gastar dinheiro com propaganda nas redes sociais para me promover."

Machado chegou a dizer que trabalharia para que a música gospel fosse inserida nas grades festivas da Prefeitura do Recife.

Questionado sobre a laicidade do Estado, ele procurou mostrar familiaridade com as religiões afros de forma pitoresca: cantou uma "canção africana" que "aprendeu com empregada da sua bisavó". Confira mais aspas sobre temas:

Trânsito

"Não se acaba com um trânsito caótico como o do Recife da noite para o dia. Podemos fazer ações que diminuam a dor do cidadão, como mudar os horários de 'largar e pegar' no serviço. Segundo, rever horários de colégios. Tem que ter uma estratégia para diminuir isso", disse.

"Temos que envolver prefeitos de toda a Região Metropolitana para traçar um objetivo de engenharia de trânsito e colocar os sinais para funcionar, estão todos sem sincronia. Podemos dar isenções a empresas que realmente melhorar o trânsito, com plano viável."

Segurança



"Temos de ter uma parceria forte com a Polícia Militar, qualificar guardar e fazer novos concursos públicos, aumentar o efetivo. Também precisamos de câmeras de reconhecimento facial e colocar uma guarda qualificada, que esteja pronto para usar uma arma para defender a população do bandido, que hoje está com fuzil".

Gilson Machado se mostrou a favor da câmera acoplada no fardamento da PM, mas ressaltou que precisa existir diálogo com a instituição.

Educação

"Vou implantar, sim, escolas cívico-militares. A segunda coisa é olhar o ambiente que a criança vive. Não adianta querer dar um ensino se eu não identifico em qual ambiente a criança vive. Vamos ter gestores que vão nas casas, entendendo o que falta para a comunidade. Outra coisa fundamental é a educação ambiental. O nosso maior patrimônio é o meio ambiente preservado."

Mais tópicos