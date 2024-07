Michele Collins assume vaga de deputada federal por Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a deputada federal Clarissa Tércio (PP) se licenciar do cargo para disputar as eleições municipais por Jaboatão dos Guararapes, a vereadora do Recife Michele Collins (PP) assumiu, nesta quarta-feira (3), a vaga na Câmara Federal. Mais nova deputada pelo Estado, Michele também se licenciou do mandato de vereadora na capital pernambucana, mas impedindo que seu suplente herdasse a vaga.

Ao ser empossada como deputada federal, Michele Collins direcionou seu discurso ao presidente do PP em Pernambuco, Eduardo da Fonte. “Agradeço ao meu presidente, líder, amigo, amigo da minha família o deputado federal Eduardo da Fonte. Sou grata pela confiança depositada em mim ao convocar-me para este novo desafio. E não posso deixar de citar o meu sobrinho do coração, o deputado federal Lula da Fonte, que traz no DNA a marca da boa política pernambucana”, disse Michele.

Eduardo tem papel importante no direcionamento político de Michele. Mesmo assumindo como deputada federal, especula-se ainda que ela possa sair como pré-candidata no Recife, atendendo aos interesses do PP tanto em relação aos votos da direita na capital pernambucana quanto em Jaboatão, reforçando a disputa de Clarissa Tércio com o PL de Anderson Ferreira.

QUEM É MICHELE COLLINS

Vereadora eleita pelo PP-PE para seu segundo mandato, Michele a parlamentar mais votada do Recife com 15.357 votos e a segunda vereadora mais votada das capitais brasileiras, de acordo com a proporcionalidade de eleitores. Desde 1996, Michele milita na prevenção às drogas e acolhimento aos usuários. Com seu esposo, o deputado estadual Pastor Cleiton Collins (PP), fundou o Ministério Recuperando Vidas com Jesus, por meio do qual mantém ações voltadas sobretudo ao público evangélico.