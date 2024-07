Polícia Federal decidiu que vai indiciar Bolsonaro, afirma colunista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro será indiciado pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura a venda ilegal de joias fora do país, afirma o colunista Igor Gadelha, do Portal Metrópoles. De acordo com ele, o pedido de indiciamento foi concluído e será apresentado à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo informações de Gadelha, aliados e auxiliares do ex-presidente, como os advogados Fabio Wajngarten e Frederico Wasseff, também foram indiciados pela PF. Além deles, o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, deve estar na lista de indiciados.

O colunista ainda afirma que a investigação não vai requerer prisão preventiva dos acusados.

Indiciamento por fraude

No dia 19 março de 2024, Jair Bolsonaro já havia sido indiciado pela Polícia Federal por fraude no cartão de vacinação contra a covid-19. A investigação foi finalizada após a Controladoria-Geral da União (CGU) concluir que o registro que constava no cartão de imunização do ex-presidente era falso.