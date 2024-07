Robeyoncé Lima anuncia estar fora das eleições municipais de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Robeyoncé Lima, primeira deputada travesti a ser eleita em Pernambuco anunciou que não postulará nenhuma candidatura nas eleições municipais de 2024. Em uma 'carta aberta', publicada em suas redes sociais, a advogada não apresentou a motivação de esta fora das urnas na disputa deste ano, mas disse "reforçar o apoio às candidaturas do PSOL", seu partido.

"Minha trajetória política não é de agora. Tenho construído uma luta por uma sociedade mais justa e igualitária, que garanta o bem viver do povo, há anos. Nessa caminhada conheci diversas pessoas, que me apoiaram e toparam encarar o necessário combate para transformação da política e da sociedade", inicia o texto de Robeyoncé.

"Foi pensando nessas pessoas, que compartilham comigo diariamente o sonho de um mundo menos desigual, que escrevi essa carta aberta. Sinto que devia uma explicação para todas aquelas que depositaram em mim, nas últimas eleições, um grito de esperança. Estou certa da minha decisão, em paz, e com a consciência tranquila de que lutamos e continuaremos lutando o bom combate, mesmo que em 2024 meu nome não esteja nas urnas. Reforço o apoio às candidaturas do PSOL e o convite para nos encontrarmos nas ruas", sentenciou.

QUEM É ROBEYONCÉ LIMA

Primeira advogada travesti negra de Pernambuco e vice-presidenta da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB/PE, Robeyoncé Lima foi também a primeira deputada travesti do Estado. Em Pernambuco, Robeyoncé foi eleita co-deputada estadual com 39 mil votos em 2018. Quatro anos depois, ela tentou alçar voo solo em direção à Câmara dos Deputados. A advogada do PSOL teve mais de 80 mil votos, ficando em 21º lugar em votos absolutos, mas perdeu a cadeira por conta do quociente eleitoral.