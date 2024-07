DATAFOLHA NO RECIFE: João Campos, Gilson Machado ou Daniel Coelho? Veja quem lidera a corrida eleitoral no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira os detalhes da primeira pesquisa Datafolha envolvendo os pré-candidatos à Prefeitura do Recife. As eleições serão em 6 de outubro

João Campos (PSB) aparece disparado na primeira pesquisa Datafolha à Prefeitura do Recife, com 75% da intenções de voto. Daniel Coelho (PSD) tem 7%, enquanto Gilson Machado (PL) tem 6%.

Ainda são avaliadas as intenções de voto em Dani Portela (PSol) 3%, Tecio Teles (Novo) 1% e Simone Fontana (PSTU) 1%. Brancos, nulos, nenhum e não sabem ou não responderam somam 7%.

O Datafolha ouviu 616 eleitores entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

PRINCIPAIS PRÉ-CANDIDATOS ATÉ AGORA

João Campos é o atual prefeito do Recife e tenta a reeleição. Caso seja eleito, poderá consolidar a permanência do PSB à frente do Recife por 16 anos.

Gilson Machado (PL) é o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi presidente da Embratur e ministro do Turismo no governo de Bolsonaro.

Já Daniel Coelho (PSD), era secretário estadual de Turismo do governo do Estado e será candidato com apoio da governadora Raquel Lyra.

INDEFINIÇÃO NA CANDIDATURA

Em um segundo cenário, o Datafolha trocou o nome de Dani Portela (PSol) pelo de Túlio Gadelha (Rede), uma vez que a federação que engloba os dois partidos ainda não decidiu quem será o candidato.

Nestas condições as intenções de voto ficam da seguinte forma:

João Campos (PSB) 74%

Daniel Coelho (PSD) 8%

Gilson Machado (PL) 5%

Túlio Gadelha (Rede) 3%

Simone Fontana (PSTU) 1%

Tecio Teles (Novo) 1%

Brancos e nulos 6%

Não sabem ou não responderam 1%

PESQUISA DATAFOLHA ESPOTÂNEA

João Campos é líder também na espontânea, quando os entrevistadores não dizem quem são os candidatos. O socialista, apoiado pelo presidente Lula (PT), 39% das intenções de voto. Mais 6% disseram que votariam nele usando o termo "no atual".

Gilson tem 2%, enquanto Daniel soma, 1%. As demais respostas com candidatos somaram 5%. Branco, nulo e nenhum ficaram em 6%. Foram 40% os que disseram não saber em quem votariam.

OS CANDIDATOS MAIS CONHECIDOS

Todos os entrevistados disseram conhecer João Campos. Daniel Coelho é conhecido de 90% dos eleitores. Daniel foi recentemente deputado federal. Também já foi candidato a prefeito no passado.

Gilson Machado, apesar de proximidade com Bolsonaro em vídeos e posts de rede social, tem índice de conhecimento de 35%.

Túlio Gadelha, deputado federal e namorado da conhecida jornalista Fátlima Bernardes, é conhecido por 58% dos entrevistados. Dani Portela tem 46% de reconhecimento dos entrevistados; Tecio Teles soma 44%; e Simone Fontana, 27%.

REJEIÇÃO DOS CANDIDATOS NO RECIFE

Além da intenção de voto, o Datafolha também apura em quem o eleitor não pretende votar de jeito nenhum.

Neste quesito, o cenário é pior para Gilson Machado, com 38% de rejeição. O que sai melhor novamente é João Campos, com somente 8% de rejeição. Veja como ficou a ordem:

Gilson Machado (PL) 38%

Tecio Teles (Novo) 36%

Túlio Gadêlha (Rede) 34%

Simone Fontana (PSTU) 31%

Dani Portela (Psol) 28%

Daniel Coelho (PSD) 28%

João Campos (PSB) 8%

Poderiam votar em qualquer um ou não rejeitam nenhum dos pré-candidatos 2%

Não votariam em nenhum dos citados 2%

Não sabem 5%

Com informações da Folha de S.Paulo