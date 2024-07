Em Belo Jardim, vice-governadora Priscila Krause inaugura cozinha comunitária

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Representando a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora de Pernambuco inaugurou, nesta sexta-feira (5), mais uma cozinha comunitária construída em colaboração com as prefeituras. Desta vez, foi entregue no município de Belo Jardim, no Agreste do Estado, a Cozinha Comunitária Terezinha Josefa da Conceição. Além dessa, foram entregues mais 19 equipamentos ao longo dos dias de ontem e hoje, chegando a marca de 156 cozinhas em funcionamento, sendo 101 delas inauguradas na atual gestão. Com esse número, em pouco mais de um ano e meio, o Governo de Pernambuco chega a marca de 6.098.000 refeições servidas pelos equipamentos.

“Estamos garantindo um investimento de quase R$ 40 milhões, dentro do Programa Bom Prato, para o funcionamento dessas cozinhas e garantir comida na mesa dos pernambucanos que mais precisam. O combate à fome e o cuidado com os invisíveis são prioridades da gestão da governadora Raquel Lyra e nossa meta é entregar 214 cozinhas até o final deste ano”, destacou a vice-governadora. “Essas 20 inaugurações em dois dias reforçam esse compromisso do nosso governo”, completou Priscila Krause.



"Estamos vivendo um dia histórico para o programa Bom Prato. Com essas entrega, alcançamos a meta de 156 unidades, sendo 101 durante a gestão de Raquel Lyra. Esta é uma grande conquista para o nosso estado e, principalmente, para as pessoas que enfrentam vulnerabilidade alimentar e nutricional. Cada nova cozinha comunitária representa não apenas um local onde se serve comida, mas um símbolo de esperança e dignidade para milhares de pernambucanos", ressaltou o secretário de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Carlos Braga.

O prefeito de Belo Jardim, Gilvandro Estrela, agradeceu a parceria com o Governo de Pernambuco. “Ainda tem muita mãe, pai de família que não sabe se vai ter o alimento para dar a seus filhos e me emociona demais inaugurar essa cozinha é saber que 200 pessoas terão a segurança de um prato feito com amor e dedicação”, disse.

Já o deputado federal Mendonça Filho também destacou que essa é uma ação que impacta diretamente na vida das pessoas. “Fome é coisa séria e temos uma demonstração de cuidado e atenção com as famílias belo-jardinenses”. Já a deputada estadual Débora Almeida reforçou o compromisso da gestão no Agreste do Estado. “Hoje vemos que é uma prioridade a ação social em todas as regiões de Pernambuco e essa entrega simboliza essa parceria importante para Belo Jardim”.

Na solenidade em Belo Jardim, também estiveram presentes o secretário-executivo da Casa Civil, Rubens Júnior, e o secretário-executivo de Políticas Sobre Drogas, Yury Ribeiro.

REFEIÇÕES

As cozinhas comunitárias do Programa Bom Prato oferecem 200 refeições diárias, cinco dias na semana, para pessoas cadastradas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) ou Centro Pop dos municípios. Em 2024, já foram servidas mais de 2,9 milhões de refeições nas cozinhas comunitárias. Com as inaugurações desta sexta-feira (05), as cozinhas passam a servir cerca de 686 mil refeições por mês.

Os municípios de Brejo da Madre de Deus, Agrestina, Tracunhaém, Gameleira, Buíque, Itacuruba e Igarassu somaram, nessa quinta-feira (4), esforços no combate à fome no Estado. Nesta sexta-feira (05), além de Belo Jardim, estão sendo entregues cozinhas em Exu, Canhotinho, Camaragibe, Barreiros, Camutanga, Lagoa dos Gatos, Moreno, Tabira, Bom Jardim, Cortês, Barra de Guabiraba e Macaparana.

MAIS INVESTIMENTOS

Durante a inauguração da cozinha comunitária, a vice-governadora também assinou a liberação de R$ 3,8 milhões para obras de pavimentação no município de Belo Jardim em um convênio com a secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Serão R$ 4 milhões em investimentos, sendo R$ 221 mil com recursos do município.