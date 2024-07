Lula diz ter 'tesão de 20 anos' e envolve Janja em discurso para justificar vitalidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao cumprir agenda nesta sexta-feira (5) em Osasco, São Paulo, o presidente Lula (PT) justificou ter um 'tesão de 20 (anos) para refutar as comparações que têm sido feitas sobre as falas e condições físicas do petista, de 78 anos, às do presidente dos EUA, Joe Biden (81 anos), relembrando o discurso que era amplamente adotado pelo seu adversário e ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Se ele aguentar levantar às 5 horas da manhã e ir dormir à meia-noite todo dia, aí ele pode dizer que eu tô cansado. Eu quero ver quem fala que eu tô cansado, e tá sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para rua para andar. Então, quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com o conhecimento de causa", afirmou Lula.



CRÍTICAS A LULA

Nesta semana, Bolsonaro publicou em suas redes sociais críticas à capacidade de Lula em estar à frente da Presidência da República, alegando que o presidente não está "com suas faculdades mentais normais".

Lula iniciou o discurso dizendo que terminava hoje os compromissos de visita a cidades para dividir palco com pré-candidatos de interesse do governo. Pela legislação eleitoral, os candidatos ficam proibidos de participar de inaugurações de obras públicas depois de 6 de julho, três meses antes do primeiro turno.

"Hoje, estamos terminando um compromisso que fizemos com minha agenda. Precisava visitar uma série de lugares até dia 5 de julho, quando os prefeitos podem participar de alguma atividade", comentou, relembrando suas viagens nos últimos dias.