Daniel Coelho inicia série de plenárias pelo Recife

Com o objetivo de construir um plano de governo que atenda às reais necessidades da população, o pré-candidato à prefeitura do Recife, Daniel Coelho (PSD), dará início, nesta quarta-feira (10), a uma série de escutas ativas nas 6 Regiões Administrativas Planejadas (RPAs) da cidade. A iniciativa visa ouvir os anseios e demandas dos moradores de cada região, promovendo um diálogo aberto e transparente que norteará a construção das propostas para auxiliar na construção do plano de governo.

“Acreditamos que a participação popular é fundamental para a construção de um governo justo e eficaz. Por isso, estamos abrindo espaço para que todos os cidadãos possam se expressar e serem ouvidos. Esse é o momento de escutar a população para entender as prioridades e elencar as iniciativas que serão prioritárias na gestão.”, afirma Daniel Coelho.

PRIMEIRA PLENÁRIA

A primeira plenária atende a RPA-5 e acontece nesta quarta-feira (10) a partir das 19h no Clube de Cabos e Soldados, em San Martin, Zona Oeste do Recife. Daniel Coelho tem convidado a comunidade local, lideranças políticas e cidadãos interessados a participarem desta importante discussão sobre o futuro do Recife, destacando a importância da sustentabilidade e da inclusão social como pilares de seu plano de governo.

As plenárias serão fundamentais para a definição de políticas públicas e ações concretas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, reunindo representantes da sociedade civil, academia, setor privado e governo municipal. Os ODS constituem um plano global para alcançar um futuro melhor e mais sustentável para todos até 2030, abrangendo áreas essenciais como erradicação da pobreza, proteção ambiental e igualdade social.

Serviço

RPA 5: 10/07 - Local: Clube de Cabos e Soldados - Endereço:Rua Visconde de Porto Seguro, nº650, San Martin, às 19h.

RPA 6: 11/07 - Local: Espaço Aberto - Endereço: Rua Itacaré, nº108, Imbiribeira, às 19h

RPA 3: 12/07 - Local: Palcus Clube - Endereço: Estrada do Arraial, nº4420, Casa Forte, às 19h

RPA 1 e 2: 17/07 - _Local: Beat Hall - Endereço: Avenida Beberibe , nº1468, Arruda, às 19h

RPA 4: 18/07 - Local: ASPCRE - Endereço: Rua São Francisco de Paula, nº79, Caxangá, às 19h.