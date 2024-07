Raquel Lyra decreta luto pelo falecimento da ex-primeira dama Maria Magdalena Arraes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra decretou luto oficial de três dias no Estado em virtude do falecimento da ex-primeira dama de Pernambuco Maria Magdalena Fiúza Arraes de Alencar, viúva do ex-governador Miguel Arraes. O Estado presta homenagem a Maria Magdalena, que presidiu a extinta Cruzada de Ação Social e se destacou no trabalho em projetos do governo estadual voltados para a população mais necessitada.

A chefe do Executivo estadual se pronunciou na manhã desta quinta-feira (11), através das redes sociais.

“Pernambuco perdeu hoje Maria Magdalena Arraes, mulher de fibra e ex-primeira dama que dedicou sua vida ao nosso Estado. Sua força e dedicação serão eternamente lembradas. Meus sentimentos à família e a todos que sentem essa perda”, disse a governadora.

SENTIMENTOS DE LULA



"Viúva do ex-governador Miguel Arraes e primeira-dama de Pernambuco por três vezes, Magdalena Arraes deixa um legado de compromisso social e um caminho trilhado por sua inspiradora generosidade. Nascida em Fortaleza, estudou letras na Universidade Católica Brasileira no Rio de Janeiro, se tornando professora, e participou de fatos políticos históricos do nosso país.Nesse momento de despedida, meus sentimentos aos familiares, em especial aos filhos, netos e bisnetos e aos muitos amigos e admiradores de Dona Magdalena", explicitou o presidente Lula em nota publicada pela Secom.

MAGDALENA ARRAES

Ex-primeira-dama de Pernambuco Magdalena Arraes, viúva do ex-governador Miguel Arraes, morreu, nesta quinta-feira (11). Ela tinha 95 anos e faleceu em casa, no Recife, de causas naturais. O falecimento foi confirmado pela família Arraes, em uma nota divulgada nesta manhã.

O velório será realizado nesta sexta-feira (12), às 8h, na Capela do Cemitério de Santo Amaro, na região central do Recife. O sepultamento ocorrerá às 11h.