Empresário Celso Muniz Filho será o vice de Vinicius Castello em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O empresário Celso Muniz Filho foi apresentado, nesta quinta-feira (25), como o pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Vinicius Castello, em Olinda. A pré-candidatura reúne a Frente Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e o PSB.

Segundo Castello, a escolha do empresário se deu em razão da 'união da diferença, de pessoas que têm um só propósito'. "Celso é uma pessoa muito relevante na mente da população porque, evidentemente, ocupa o privilégio de estar entre os grandes empresários da cidade. Essa chapa tem a missão de fazer com que o povo que está nos mais variáveis espaços da sociedade, querendo emprego, querendo renda, possa se identificar”, explicou.

O pré-candidato, no entanto, não deixou claro que a escolha partiu de suas próprias convicções ou das escolhas da federação com interferência do PSB. O próprio Muniz também não deu mais detalhes quanto às negociações em torno de seu nome, afirmando apenas que a "construção foi feita pensando exclusivamente no bem e na reconstrução da cidade”.

O empresário já passou pelo PT e pelo PSB, além de ter se candidatado à prefeitura pelo MDB. Nas últimas eleições estaduais, ele endossou o apoio à chapa de Anderson Ferreira, do PL.