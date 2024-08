Autoridades e políticos lamentam o falecimento de J. Borges

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faleceu, na madrugada desta sexta-feira (26/7), o artista pernambucano J. Borges, aos 88 anos. O xilogravador estava sendo tratado em sua casa, que fica ao lado do Memorial Jota Borges, em Bezerros, após uma infecção na perna. A morte foi confirmada pela família que anunciou que a causa foi devido a uma parada cardíaca.

José Francisco Borges, conhecido como J. Borges, foi uma figura icônica nas artes em Pernambuco e no Brasil. Nascido em Bezerros, no Agreste pernambucano, ele se destacou como xilogravador, poeta e cordelista, dedicando sua arte à representação da rica cultura nordestina. A sua importância para o estado e para cultura, fez com que diversas autoridades e políticos lamentassem a sua ida.

Presidente Lula

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecia o artista e recebeu uma obra especial da Sagrada Família que foi levada até o Papa Francisco.

"Nos despedimos hoje de José Francisco Borges, o J. Borges, um dos maiores xilogravuristas do país. Autodidata, começou a trabalhar muito cedo no agreste pernambucano. Fiquei muito feliz de poder levar sua arte até o Papa. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores deste grande artista do nosso país".

Raquel Lyra

Por meio das redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lamentou o ocorrido.

“J. Borges levou Bezerros, o Agreste e Pernambuco pro mundo. E vai deixar uma saudade imensa. Mas a sua grandiosidade permanecerá aqui pelas mãos de seus filhos, discípulos e centenas de xilogravuras que representam tão bem a nossa cultura. Meus pêsames aos familiares e amigos”.

Secretaria de Cultura de Pernambuco

A autoridade cultural do estado emitiu uma nota de pesar lamentando a morte, mas também reforçando a sua importância na arte.

“É com imenso pesar que o Governo de Pernambuco, a Secretaria Estadual de Cultura e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) lamentam o falecimento do incomparável artista J Borges. Em reconhecimento merecido pela sua contribuição com a cultura popular, através da xilogravura e na arte do cordel, J Borges é - eternamente - Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Com a identidade visual de suas obras atrelada imediatamente às raízes pernambucanas, o artista levou o nome de Bezerros e de Pernambuco ao redor do mundo. Matuto esperto e comunicativo, o exímio talhador de madeira tem em seu currículo trabalhos relevantes ao lado de Ariano Suassuna, obras no acervo da Biblioteca Nacional de Washington e a edição comemorativa dos 400 anos do D. Quixote, de Miguel de Cervantes, com uma versão em cordel da referida novela de cavalaria.

No agreste pernambucano, a cidade de Bezerros abriga seu espaço Memorial J. Borges, onde o gravurista atuava, junto aos seus filhos e herdeiros de legado, e onde podem ser encontrados diversos exemplares das suas obras.”



Lucielle Laurentino

A prefeita de Bezerros, cidade em que o artista morava e onde se encontra o Memorial J. Borges, publicou que a cidade está de luto.

"É com grande pesar que recebo a notícia que nosso Mestre J. Borges nos deixou. Que honra ter desfrutado de sua amizade, ter ouvido por vezes suas histórias e viajado no seu mundo artístico. Conhecer sua história e sua obra é reconhecer a força do nordestino, é apropriar-se do que nos é mais rico, nosso povo, nosso cotidiano, nossas lutas e vitórias. Obrigada por levar ao mundo quem somos!

Nossos corações serão consolados pela certeza que o céu está em festa com a chegada do seu sorriso. Aos amigos e familiares, meu abraço e sentimentos, ao mestre, minha eterna gratidão. Descanse em paz, mestre".

Silvio Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, e também pernambucano, Silvio Costa Filho emitiu nota nas redes sociais reforçando os pêsames aos familiares e afirmou seu orgulho pelo artista.

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do xilogravador e cordelista J. Borges, um dos grandes nomes da cultura pernambucana e brasileira. Meus pêsames aos familiares, amigos e todos os admiradores do seu trabalho. Sua arte sempre nos encheu de orgulho e sempre será lembrada por todos nós”.

Luciana Santos

A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação e pernambucana, Luciana Santos também publicou nas redes um pouco da história de J.Borges e reafirmou o luto em Pernambuco.

"Pernambuco está de luto! Se foi um gênio! O menino que estudou só até os 12 anos e que se tornou talvez o maior xilogravador por aqui, tinha um mundo dentro de si. E foi através dessa genialidade que ele conseguiu, ao longo dos seus 88 anos, expressá-lo em tinta, madeira, papel e cores. Foi ainda artista popular e poeta. Vai na luz, nas cores e segue pelo caminho mais simples, Jota Borges! Aqui, você está imortalizado na sua arte".

Margareth Menezes

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, emitiu uma nota de pesar para o falecimento do artesão e falou sobre sua importância para a identidade cultural do país.



"Hoje, perdemos J. Borges, mestre xilogravurista, poeta e cordelista pernambucano, aos 88 anos. Sua arte contribui muito para a identidade visual do Nordeste e da xilogravura brasileira. Meus sentimentos à família e amigos", escreveu.

André de Paula

O ministro da Pesca e Aquicultura, o pernambucano André de Paula, escreveu, em suas redes sociais, uma homenagem a J. Borges, destacando os prêmios que o mestre da xilogravura recebeu e a eternização da sua arte.

"A sexta-feira começou triste para todos nós, pernambucanos. Perdemos o grande mestre da xilogravura, J. Borges, que nos deixou aos 88 anos. Nascido na cidade de Bezerros, ele sempre foi um orgulho para a nossa terra, retratando com maestria a riqueza cultural do Agreste e do Brasil em suas obras.

Seu talento e suas histórias sobre folguedos, religiosidade e cangaço nos cordéis tocaram muitas vidas, tanto aqui quanto em outros países. O reconhecimento internacional, a exemplo do prêmio da Unesco e da ilustração do calendário da ONU, são prova de sua genialidade.

J. Borges, Patrimônio Vivo de Pernambuco, estará sempre em nossos corações e em sua arte, que eterniza a alma do nosso povo. Que ele descanse em paz! Nosso abraço afetuoso e fraterno aos familiares e à sua legião de amigos e admiradores."



Jorge Messias

O Ministro-Chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, também prestou condolências e reforçou a sua importância para a arte brasileira.

“O falecimento de J. Borges deixa um vazio enorme na arte brasileira. Mestre da xilogravura, também popularizou no cordel as representações mais típicas da cultura nordestina, exportando-as para o mundo, por Lula e Janja. Nossos sentimentos aos familiares, com as nossas homenagens”.

Maria Arraes

A deputada federal Maria Arraes também publicou nas suas redes sociais a tristeza da ida de J. Borges.

“Muito triste a notícia do falecimento do xilogravador, poeta e cordelista J. Borges. Ele, que sempre retratou a cultura nordestina, se tornou uma referência artística em Pernambuco e no Brasil. Minha solidariedade aos familiares, amigos e admiradores.”

Renildo Calheiros

O deputado federal Renildo Calheiro lastimou a morte e reforçou que sua arte é um Patrimônio, pois continuará sendo permeada.

“Recebo com tristeza a morte de J Borges, um dos mais consagrados artistas da Xilogravura em Pernambuco. Externo meus sentimentos aos familiares e amigos e ressalto que sua arte seguirá viva em cada gravura elaborada e que continuará ilustrando a cultura de Pernambuco”.

Túlio Gadelha

O deputado federal Túlio Gadelha também foi um dos parlamentares a emitir nota de pesar e agradeceu por toda contribuição do artista ao longo dos 88 anos.

“Muito triste a partida do Mestre J.Borges. Ele, que fez a arte da xilogravura pernambucana de Bezerros correr o mundo, nos deixou hoje aos 88 anos. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos artesãos da nossa terra. Obrigado, mestre”.

Humberto Costa

O senador pernambucano também lamentou a morte do artista e prestou condolências à família.

“Pernambuco se despede hoje de um dos maiores ícones da nossa cultura popular. J.Borges era xilogravurista, poeta e cordelista e soube como ninguém retratar nas telas e nos versos a vida do homem sertanejo. A sua arte espalhou-se pelo mundo. Todo amor para familiares e amigos”.

Tribunal de Justiça de Pernambuco

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) também publicou nota de pesar e falou um pouco da sua história.

"lamentamos profundamente o falecimento de um dos mais famosos xilógrafos pernambucanos, José Francisco Borges, mais conhecido como J. Borges. O xilogravurista, poeta e cordelista nasceu em 1935 na cidade de Bezerros, no interior de Pernambuco.

Ao longo de mais de 50 anos, J.Borges produziu 314 folhetos de cordel e xilogravuras, que já expostas em diversos museus - como o Louvre (França), o de Arte Popular do Novo México (Santa Fé, EUA), o de Arte Moderna de Nova York (EUA) e a biblioteca do Congresso norte-americano (Washington, EUA). TJPE deseja conforto a familiares, amigas e amigos".

SECULT-PE/FUNDARPE

A Secretaria Estadual de Cultura (SECULT-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) também lamentaram a morte de J. Borges e prestaram uma homenagem ao pernambucano. O texto reconhece a contribuição do mestre da xilogravura para a cultura popular do estado e fala sobre a importância de sua obra.



"Em reconhecimento merecido pela sua contribuição com a cultura popular, através da xilogravura e na arte do cordel, J Borges é - eternamente - Patrimônio Vivo de Pernambuco. Com a identidade visual de suas obras atrelada imediatamente às raízes pernambucanas, o artista levou o nome de Bezerros e de Pernambuco ao redor do mundo.

“Hoje a cultura pernambucana amanheceu de luto. Muito triste a partida de alguém que foi tão definidor para identidade cultural pernambucana como J.Borges. Perdemos hoje um dos maiores filhos do nosso Agreste, responsável por talhar visualmente o imaginário da história e cotidiano do povo nordestino e brasileiro. Encontramos conforto em seu legado, na sua grandeza e nas diversas oportunidades que tivemos de celebrá-lo ainda em vida”, declara a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

“É impossível pensar a identidade visual da cultura nordestina sem pensar no trabalho de J.Borges. Nomes de igual brilho, como Ariano Suassuna, perceberam isso desde cedo e não tinha como ser diferente. Em Pernambuco, não se anda muito longe sem se ver a influência visual e artística desse bezerrense pelas praças, muros, ruas e lares. Sentimos muito essa partida, mas seguiremos aqui, propagando seu legado como pudermos”, completa a presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba.

Matuto esperto e comunicativo, o exímio talhador de madeira tem em seu currículo trabalhos relevantes ao lado de Ariano Suassuna, obras no acervo da Biblioteca Nacional de Washington e a edição comemorativa dos 400 anos do D. Quixote, de Miguel de Cervantes, com uma versão em cordel da referida novela de cavalaria.

No Agreste pernambucano, a cidade de Bezerros abriga seu espaço, o Memorial J.Borges onde o gravurista atuava, junto aos seus filhos e herdeiros de legado, e onde podem ser encontrados diversos exemplares das suas obras."

Câmara Municipal do Recife

A Câmara Municipal do Recife publicou nota lamentando o falecimento do artista pernambucano. O texto fala sobre o legado do mestre da xilogravura e sua influência na cultura do estado.

"É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de J. Borges, um homem que influenciou, e influenciará, inúmeras gerações de artistas com seus cordéis, poesias e xilogravuras que ganharam o mundo. Ele foi reconhecido em vida, pelas muitas homenagens e honrarias que recebeu, como o Título de Cidadão do Recife, no mês de junho deste ano. Seu legado viverá para sempre. Nossos sentimentos a toda família e amigos enlutados.

Vereador Romerinho Jatobá, presidente da Câmara Municipal do Recife"

Banco do Brasil

Em nota, o Banco do Brasil lamentou o falecimento do artista e destacou alguns dos reconhecimentos que fez ao artista, por meio de exposições culturais. A instituição também prestou condolências à família.

"O Banco do Brasil lamenta o falecimento do artista J. Borges. Com sua arte, levou a cultura de Pernambuco e do Nordeste para os quatro cantos, com reconhecimentos nacionais e internacionais.

Durante a sua vida, J. Borges nos entregou o seu coração através da sua arte de diversas formas. No Coração da Poesia, ele disse que "o coração é um órgão que trabalha noite e dia, uma hora traz desgosto outra traz muita alegria, é quem inspira o poeta e de onde sai poesia."

No BB, J.Borges foi reconhecido em exposições em seus Centros Culturais no Rio, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Sua arte e da sua família também estão permanentemente expostas no .BB, inaugurado no último mês de março no Recife Antigo. Com a obra o "Coração na Mão", ele presenteou o seu coração aos nordestinos e ao mundo, por exemplo. Bacaro e Pablo, nossos mais profundos sentimentos. Vocês são o legado do Mestre que estará para sempre em nossos corações.

Como apoiador e incentivador da cultura e diversidade brasileiras, o Banco do Brasil se solidariza à dor da família com as mais sinceras condolências neste momento de grande perda."



Álvaro Porto

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto também mostrou suas condolências em publicação nas redes.

"Pernambuco e o Brasil perdem hoje um dos seus mais importantes artistas. Grande poeta, cordelista e xilogravador, J. Borges fez da sua arte instrumento para difundir e popularizar a cultura pernambucana e nordestina, retratando costumes, folguedos, o cangaço e a religiosidade de nossa gente.

Nascido em Bezerros, no Agreste, teve seu trabalho reverenciado no Brasil e no mundo. Foi reconhecido como Patrimônio Vivo Imaterial de Pernambuco, recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Brasil e ainda o prêmio Unesco, na categoria Ação Educativa/Cultural.



Ou seja, o talento de J. Borges cruzou as fronteiras do estado e do país, enchendo os pernambucanos de admiração e orgulho e nos dando a certeza de que sua arte é eterna. A Assembleia Legislativa se solidariza com familiares e amigos. Que Deus possa confortá-los neste momento de dor e saudade".

Teresa Leitão

A senadora pernambucana Teresa Leitão também lamentou a morte de J. Borges, em registros nas redes sociais.

"Com tristeza, recebemos a notícia do falecimento de J. Borges, aos 88 anos. O pai da xilogravura manteve, até o fim, seu traço certeiro e nordestino nas obras de arte e no acolhimento afetuoso a todos que chegavam ao seu ateliê, em Bezerros. Tenho obras desse grande artista, em Brasília, no apartamento e no gabinete para sempre lembrar de nossa terra, nossa cultura e nossa gente! J. Borges, presente!", escreveu.

Cacau de Paula

A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, lamentou a morte doartista e falou sobre a importância do seu legado para o estado.



"Hoje a cultura pernambucana amanheceu de luto.

Perdemos J. Borges, um ícone que moldou e projetou uma identidade cultural única do nosso Agreste, do nosso estado e do nosso Nordeste.

Seu legado, repleto de imagens que capturam a alma do nosso povo, continua vivo e presente em cada obra. Encontramos consolo em ter celebrado sua grandeza e contribuição enquanto ainda estava entre nós".

Rosa Amorim

A deputada estadual, Rosa Amorim, também foi uma das pessoas a lamentar a ida do xilogravador

“J. Borges, presente! Hoje Pernambuco perdeu um pouco do seu colorido com o falecimento de um artista que marcou a arte nordestina com suas xilogravuras. J. Borges partiu deixando um legado de artistas que exaltam a nossa tradição. Toda solidariedade à família e amigos”.

João Campos

O prefeito do Recife, João Campos, lamentou a morte nas redes sociais, falou de suas visitas à Bezerros e encontros com o artista.



"J. Borges gravou na madeira as histórias de um Nordeste realista, fantástico e armorial. Dono de um sorriso largo, era patrimônio de Pernambuco e gênio da cultura popular reconhecido no Brasil e no mundo.

As novas histórias de cordéis deverão contar, em breve, a generosidade e a sensibilidade em tudo que fazia. Sabia unir seu olhar singular para a vida com uma capacidade indecifrável de retratar versos.

Sempre que passava por Bezerros, no Agreste, fazia questão de vê-lo e de admirar a sua arte. A partida dele, deixa Pernambuco com o “coração na mão”, como ele mesmo gravou. Em toda parte, J. Borges vai deixar muita saudade".

Rodrigo Pinheiro

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro publicou nota de pesar lastimando a morte, e também relembrou que artista assinou as ilustrações de São João de 2019 da cidade.

"Foi com profunda tristeza que recebi a notícia da partida do mestre da xilogravura, J. Borges. Sua arte faz parte do imaginário pernambucano, encantando a todos que a conhecem, ilustrou o nosso São João no ano de 2019 e tantos outros momentos especiais. Neste momento de tristeza, me solidarizo com a sua família e amigos, pedindo a Deus que conforte os seus corações. Fica a saudade e a certeza de que seu legado será sempre preservado. Descanse em paz".

Marco Aurélio Filho

O vereador do Recife, Marco Aurélio Filho, faz parte do Conselho de Política Cultural da cidade e emitiu nota de pesar sobre o falecimento de J.Borges.

"Levou Pernambuco para o mundo e sua arte vai seguir difundindo nossa cultura pela eternidade. Como membro do Conselho de Política Cultural do Recife, reconhecemos a importância de José Francisco Borges na xilogravura, patrimônio do Estado, que tanto admiramos pela sua originalidade e traço único, criando uma identidade que reconhecemos em qualquer lugar. Meus sentimentos aos familiares e amigos".

Marília Arraes

Quem também prestou uma homenagem a J. Borges foi a pernambucana Marília Arraes. Em publicação nas suas redes sociais, ela mostrou fotos ao lado do artesão e escreveu uma mensagem sobre o valor de sua arte para o Nordeste.

"Partiu J. Borges, o artista que levou Pernambuco e o Nordeste para o mundo, com seus traços que retratam tanto o dia a dia do nosso povo.

Que privilégio eu tive de poder expressar pra ele meu carinho e gratidão por tanto que fez pela nossa cultura! E, claro, conhecer, além da sua arte, suas histórias e sua alegria imensa em desfrutar a vida!

Um abraço em Nena e sua família numerosa, além dos seus muitos amigos, que Deus conforte o coração de vocês.

Vai em paz, que tua missão por aqui foi linda!"



Eriberto Medeiros

O deputado federal Eriberto Medeiros também prestou uma homenagem a J. Borges. O pernambucano lamentou a morte do xilogravador e prestou condolências aos familiares e amigos.

"Lamentamos profundamente o falecimento do mestre J. Borges, um dos maiores expoentes da xilogravura brasileira. Sua partida representa uma grande perda para a cultura pernambucana e para a arte popular brasileira.

J. Borges dedicou sua vida à arte, retratando em suas xilogravuras a riqueza cultural e a beleza do Nordeste e suas obras conquistaram admiradores em todo o mundo. Que Deus conforte seus familiares e amigos nesse momento difícil."

Professor Lupércio

O prefeito de Olinda também enviou nota sobre a despedida do artista. "Hoje, nos despedimos com muita tristeza de um grande artista que fez história em nossa cultura. J. Borges, renomado xilogravurista, foi uma referência na arte popular. O legado de J. Borges jamais será esquecido e passará de geração para geração.

Neste momento de dor, deixo meus sinceros sentimentos à família e aos amigos de J. Borges. Que Deus conforte a todos neste momento tão difícil".