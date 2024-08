Eleição 2024: Levantamento aponta que João Campos está entre os pré-candidatos que mais avançam na pré-campanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com crescimento de 19 pontos e chegando a 71%, o atual prefeito João Campos é destaque em pesquisa realizada desde o início do ano



O agregador de pesquisas realizado pelo Ipespe Analítica mostra um crescimento de 19 pontos do atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), em sua pré-campanha à reeleição, saindo de 51% para 70%. O levantamento foi elaborado em 103 cidades com mais de 200 mil eleitores e nas 26 capitais.

A média é registrada desde o início do ano até agora pelo Índice CNN. Outros pré-candidatos que também se destacaram são: Alberto Mourão (MDB), que saiu de 31% para 58%; Bruno Reis (União Brasil), atual prefeito de Salvador, ganhando 25 pontos, de 38% para 63%; João Henrique Caldas (PL), prefeito de Maceió, avançando de 41% para 53%; Márcio Corrêa (PL), de Anápolis, começando com 9% e agora ficando com 29%.

O sociólogo e cientista político Antonio Lavareda coloca Recife, Salvador e Maceió como cidades com grandes chances de ter as eleições finalizadas no primeiro turno.

“Dos cinco principais candidatos que tiveram um aproveitamento, vamos chamar assim, mais significativo nessa fase, três são prefeitos atuais”, comentou o sociólogo, analisando a pesquisa do crescimento, e completou: “Isso é importante, o quanto o fato de já estar na cadeira tem um peso relevante nessas disputas, seja em capitais, seja em grandes cidades”.

Recife

A convenção partidária responsável por oficializar a candidatura de João Campos à reeleição deve ser realizada no dia 4 de agosto, com local ainda não confirmado, mas possivelmente no Clube Português. Lembrando que o limite para a convenção é 5 de agosto.

O prefeito já escolheu seu candidato a vice, será o engenheiro e chefe de gabinete Victor Marques (PCdoB), que vai compor sua chapa para as eleições de outubro.