Henrique Seixas é reconduzido ao cargo de Defensor Público-Geral da Defensoria Pública de Pernambuco

Em cerimônia realizada no Auditório Principal da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco (ESMAPE), Henrique Seixas foi reconduzido ao cargo de Defensor Público-Geral do Estado de Pernambuco para o biênio 2024/2026. No mesmo evento, Clodoaldo Battista assumiu a presidência da Associação de Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (ADEPEPE).

Henrique Seixas, eleito por unanimidade, enfatizou a importância da continuidade no trabalho de defesa dos direitos dos cidadãos. “Agradeço imensamente pela confiança depositada em mim através dos votos de cada um dos colegas. Essa recondução é um reflexo do trabalho coletivo e da determinação que temos demonstrado ao longo do último biênio. Posso afirmar que este momento é mais do que uma celebração pessoal. Apesar dos desafios, alcançamos conquistas significativas, garantindo acesso à justiça para milhares de cidadãos, com mais de 2 milhões de atos realizados no último ano. Reforçamos a Defensoria Pública e promovemos ações importantes para oferecer um atendimento digno e eficiente à população pernambucana”, afirmou Seixas.

'UNIÃO E TRABALHO'

Clodoaldo Battista, ao assumir a presidência da ADEPEPE, destacou a importância da união e do trabalho conjunto. “A ADEPEPE está comprometida em apoiar e defender os interesses de todos os defensores públicos de Pernambuco. Juntos, podemos enfrentar os desafios e buscar melhorias para nossa classe e para o serviço que prestamos à sociedade”, declarou Battista.

A mesa de honra da cerimônia de posse contou, além de Henrique Seixas e Clodoaldo Battista, com a presença do Ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho; do deputado estadual Eriberto Filho, representando o presidente da Alepe, Álvaro Porto; do 1° Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Eduardo Sertório, representando o presidente Ricardo Paes Barreto; do presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, conselheiro Valdecir Pascoal; do desembargador eleitoral Rodrigo Caú, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Cândido Saraiva; do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Marcos Carvalho; do presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins; do procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Ricardo Alexandre; da presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP), Rivana Ricarte; e do Defensor Público-Geral do Maranhão e vice-presidente da ANADEP, Gabriel Furtado.