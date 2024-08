Lula lamenta o falecimento do artista pernambucano J.Borges: "Um dos maiores xilogravuristas do país"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"J. Borges, um dos maiores xilogravuristas do país", essa foi uma das frases que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em nota de pesar pelo falecimento do artista pernambucano J.Borges. Em junho de 2023, o presidente do Brasil levou como presente ao Papa Francisco uma xilogravura da Sagrada Família feita pelo pernambucano. O encontro foi para debater "uma conversa positiva pela paz no mundo".

"Nos despedimos hoje de José Francisco Borges, o J. Borges, um dos maiores xilogravuristas do país. Autodidata, começou a trabalhar muito cedo no agreste pernambucano. Fiquei muito feliz de poder levar sua arte até o Papa. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores deste grande artista do nosso país", diz a nota de pesar do governante.

Aos 88 anos, o xilogravador estava tratando uma infecção na perna em sua casa, que fica ao lado do Memorial Jota Borges, em Bezerros. O artesão foi vítima de uma parada cardíaca e o corpo foi encaminhado do IML (Instituto Médico Legal) de Caruaru. A morte foi confirmada pela família. O sepultamento está previsto para acontecer amanhã (27), às 15h, no Cemitério de Santo Amaro, no Recife.