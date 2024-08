Em briga de evangélicos em Jaboatão, Clarissa Tércio responde a ataque de Anderson Ferreira: "sou arengueira mesmo"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Presidente do Partido Liberal em Pernambuco, que apoia a candidatura do seu ex-vice Mano Medeiros, criticou a pré-candidata do Partido Progressistas

A pouco mais de dois meses para as eleições municipais, o clima entre representantes evangélicos da extrema-direita em Jaboatão dos Guararapes esquentou nas redes sociais. O presidente do Partido Liberal em Pernambuco (PL-PE), Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão por dois mandatos - deixou o cargo em 2022 para a disputa do governo do Estado -, atacou publicamente a deputada federal Clarissa Tércio (PP-PE), que concorre à Prefeitura do município.

Durante evento do PL, Anderson Ferreira, que apoia a candidatura do seu ex-vice Mano Medeiros, disparou no palanque que "a candidata que está do lado de lá, tem o semblante de arengueira", referindo-se à Clarissa.

Em sua conta no Instagram, a pré-candidata à Prefeitura de Jaboatão respondeu aos ataques. "Me chamaram de arengueira. Eu sou arengueira mesmo por conta dos banheiros podres e do sucateamento dos mercados públicos de nossa cidade. Sou arengueira por muito mais coisas", retrucou Clarissa Tércio.

"Minha gente, quando o assunto é o povo de Jaboatão, que o grupo Ferreira, do ainda prefeito Anderson Ferreira, abandonou, eu sou arengueira sim. E vou morrer arengando pela população de Jaboatão", finalizou a pré-candidata do Partido Progressistas.

Candidato da esquerda

Enquanto que a ala da direita disputa os eleitores conservadores e evangélicos do município, o ex-prefeito de Jaboatão Elias Gomes (PT) surge como o candidato da esquerda e recebe apoio do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e do atual prefeito do Recife, João Campos, que busca a reeleição na capital.

Elias Gomes foi prefeito de Jaboatão dos Guararapes por dois mandatos: 2009-2012 e 2013-2016.