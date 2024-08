Convenção do Republicanos oficializa Diego Cabral como candidato à prefeitura de Camaragibe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Republicanos oficializou o nome de Diego Cabral na disputa pela prefeitura de Camaragibe, no Grande Recife, durante convenção realizada no Casarão Maria Amazonas, na noite da última sexta-feira (26). A chapa tem a Comandante Débora (PT) como vice.

O evento reuniu nomes de toda a coligação "Um novo tempo de trabalho", que une o Republicanos, PSB, PT, MDB, PC do B, PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Agir e PMB. A chapa terá 120 candidatos a vereador na cidade.

Diego Cabral foi secretário de Serviços Públicos de Camaragibe e tem o apoio da atual prefeita Nadegi Queiroz (Republicanos).

"Agradeço a todos os nossos aliados por confiarem e apoiarem o projeto Diego Cabral. Vamos fazer mais pela saúde, educação, segurança, lazer. Vamos deixar os adversários criticarem, a resposta virá no dia 6 de outubro. Camaragibe voltará a ser grande", disse.



Diego reuniu grandes lideranças no evento, como a senadora Teresa Leitão (PT), o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos), o deputado federal Carlos Veras (PT), o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto (PSDB), a ex-deputada federal e vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes, e o deputado estadual João de Nadegi (PV).

"Fico muito feliz, Diego, que você escolheu para ser sua vice uma mulher honrada, negra, petista e que tem serviços prestados a toda Camaragibe. Vocês representam uma gestão que será vitoriosa nas urnas e na política", disse Teresa Leitão.

O PSB, que cogitou lançar uma candidatura própria em Camaragibe, declarou apoio à sigla no evento por meio de Adelmar Santos, secretário de governo da prefeitura do Recife.

"A mensagem que trago do melhor prefeito do Brasil é de muita luta nesta campanha e que os todos os projetos bem sucedidos feitos no Recife serão implementados em Camaragibe. O que é bom deve ser copiado. Vamos à vitória", declarou.

Silvio Costa Filho representou o diretório nacional do Republicanos e elogiou a pré-candidata a vice. "Débora é competente e tem espírito público para fazer o melhor. Diego já provou sua capacidade de entrega e gestão, sabe fazer e vai fazer muito mais. Essa chapa é o caminho de olhar para o futuro e Diego será o melhor prefeito da história de Camaragibe".

Alguns nomes enviaram declarações de apoio por meio de vídeos, reproduzidos em projeções feitas na sacada do Casarão Maria Amazonas. Foram eles: João Campos (PSB), Fernando Dueire (MDB), Raul Henry (MDB), Fernando Filho (União Brasil), Humberto Costa (PT), Pedro Campos (PSB) e Miguel Coelho (União Brasil).