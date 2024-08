Eleições 2024: Joel da Harpa retira pré-candidatura a prefeito do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O deputado estadual Joel da Harpa (PL) anunciou a retirada da sua pré-candidatura a prefeito de Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (29), o parlamentar de direita fala um pouco sobre como chegou na decisão de não continuar na disputa.



A decisão, segundo Joel, foi tomada após conversas com lideranças da segurança pública, que teriam destacado a importância do seu trabalho na Assembleia Legislativa.

“Vendo a necessidade de permanecermos aqui na Assembleia Legislativa com o trabalho e defesa dos funcionários de segurança pública, mas também com a pauta de defesa do Cabo de Santo Agostinho, de Jaboatão dos Guararapes, do Recife, de Paulista, de Olinda, ou seja, de todos os municípios do estado de Pernambuco, eu resolvi abrir mão da candidatura na cidade do Cabo de Santo Agostinho”, detalha Joel.

No mesmo vídeo, o ex pré-candidato afirma que o partido não vai demonstrar apoio de forma majoritária, permanecendo neutro, mas que os pré-candidatos a vereança têm a total liberdade de se manifestarem por quem acham melhor. “O PL não irá direcionar apoio a nenhum candidato na cidade do Cabo, mas os nossos pré-candidatos a vereadores estão liberados para votar no candidato que assim eles acharem melhor”.