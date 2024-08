Eleições 2024: Partido Mobiliza oficializa apoio à pré-candidatura de Daniel Coelho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agora com o Partido Mobiliza, a coligação de Daniel Coelho e Mariana Melo conta com apoio dos partidos PP, PSD, PSDB/Cidadania, PRD e Podemos

O Partido Mobiliza oficializou apoio à pré-candidatura de Daniel Coelho (PSD) a prefeito do Recife. Participaram da oficialização Ivanildo Pedro, presidente do partido, o dirigente municipal da sigla, Rafael Nunes, e Cláudia Araújo, que comanda o Mobiliza Nacional.



"Vamos trabalhar para que a cidade tenha mais oportunidades, saúde, segurança e qualidade de vida para todos", afirma Daniel Coelho.

"O Recife das redes sociais é muito diferente do Recife que vivemos nas comunidades. A cidade precisa de melhorias no centro, nos postos de saúde da família e na formação de novos postos de trabalho", comenta Ivanildo.

Agora com apoio do Mobiliza, a coligação de Daniel Coelho conta com apoio do PP, PSD, PSDB/Cidadania, PRD e Podemos.

Convenção partidária

A convenção partidária que oficializa a chapa de Daniel Coelho e Mariana Melo (PSDB) acontece neste sábado (3), durante a convenção do PSD que acontecerá no Clube das Pás, as 10h.