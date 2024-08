Quaest: 53% aprovam o trabalho de Raquel Lyra e 42% reprovam; Educação e Habitação têm melhores índices

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) tem 53% de aprovação entre os pernambucanos, apontou uma pesquisa realizada pela Quaest divulgada nesta quarta-feira (31). Outros 42% dos entrevistados desaprovaram a gestão da tucana, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

Em outro ponto da pesquisa, 36% dos pernambucanos classificaram a gestão Raquel como "regular", empatando tecnicamente dentro da margem de erro com os 31% que afirmaram que a administração é "positiva". O trabalho da governadora foi apontado como "negativo" por 28% dos entrevistados.

A pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, entrevistou presencialmente 702 pessoas com 16 anos ou mais em 44 municípios do estado, entre os dias 25 e 28 de julho. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Para os entrevistados, a Educação é área de atuação do governo Raquel Lyra com melhor avaliação, considerada positiva por 57% dos participantes. O pior índice foi a Segurança Pública, que apresentou 32% de avaliação negativa, o maior entre todos os segmentos, embora tenha ficado com 35% de saldo positivo.



Os serviços de Habitação do estado também foram bem avaliados pelos entrevistados, contabilizando 48% de aprovação, seguidos pela Saúde, que foi aprovada por 40% do público.

A Quaest também perguntou como os pernambucanos avaliam a política de Geração de Emprego e Renda realizada pelo governo estadual. 39% afirmaram que o saldo é positivo, enquanto 25% criticaram.

Avaliação de setores do governo Raquel Lyra - Reprodução/Genial Quaest

Apesar disso, a avaliação do governo estadual teve o pior desempenho em comparação com outros estados avaliados pela Quaest. O governo da Bahia teve, em julho, aprovação de 63% e reprovação de 32%.

No mês de abril, Goiás teve 86% de aprovação entre os entrevistados. O Paraná somou 79% de índice positivo. Já São Paulo e Minas Gerais somaram 62% de saldo positivo, cada.

Economia e avanços



A pesquisa também questionou se o estado de Pernambuco estaria melhorando ou piorando sob a administração atual. Neste quesito, uma maioria de 45% afirmou ter visto melhorias sob a gestão de Raquel Lyra.

Outros 34% afirmaram que a situação do estado se manteve no mesmo nível dentro do governo tucano, enquanto 19% disseram que a situação ficou pior.

Em comparação com outros estados, metade dos pernambucanos apontou que o estado é melhor, de maneira geral. 39%, por sua vez, disseram que o estado é pior do que outros locais do país.

A situação econômica também foi analisada na pesquisa. A maioria dos participantes afirmou que tanto a economia do estado como a própria situação financeira ficou igual nos últimos 12 meses.

Em relação à economia do país, houve empate: 35% dos pernambucanos afirmaram que a situação melhorou e outros 35% afirmaram que o panorama ficou estável. 27% afirmam que o cenário econômico brasileiro piorou.



"Trabalho intenso"



Em entrevista à TV Jornal, a governadora Raquel Lyra afirmou que o resultado da pesquisa é fruto do trabalho que vem sendo feito pela gestão.

"Estamos há 18 meses no governo. Assumimos o estado de Pernambuco em difíceis condições financeiras de infraestrutura, e a gente tem trabalhado intensamente para fazer a mudança que Pernambuco precisa", disse Raquel.

A declaração foi dada durante a entrega de um trecho da PE-087, em Gravatá, no Agreste. A comemoração se dá após a gestão tucana amargar baixos índices em outras pesquisas, como a Datafolha divulgada no início de julho, em que Raquel teve 16% de aprovação no Recife.

"Hoje a gente está aqui inaugurando estrada, dando novas ordens de serviço. Conseguimos garantir investimento da ordem de R$ 1,3 bilhão até esse mês de julho, isso é mais que a média de investimento anual dos últimos nove anos", acrescentou a governadora.

"A gente acredita muito na força do trabalho, e o resultado começa a aparecer. Mas ele tá apenas começando. Estou muito confiante nas diversas áreas em que a gente tem atuado, na segurança, na saúde. Sabemos dos desafios que existem, mas a gente tem uma estratégia clara. Estamos conseguindo levantar dinheiro, temos um time comprometido e Pernambuco vai ser um estado muito melhor quando a gente deixar o governo do que aquele que eu recebi, não tenho duvida nenhuma disso", finalizou Raquel Lyra.