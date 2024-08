Qual o prefeito ideal para o Nordestino? Pesquisa traça preferencia da população para eleições 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa Observatório Febraban analisou quais fatores influenciam o voto do eleitor do Nordeste e o nível de envolvimento da população com o pleito

Uma pesquisa realizada pelo Observatório Febraban e pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) levantou o perfil ideal dos candidatos buscados pela população do Nordeste nas Eleições 2024. O relatório apontou que 60% dos eleitores nordestinos almejam renovação do quadro público e devem escolher nomes estreantes para o cargo de prefeito em seus respectivos municípios.

A maior parte dessa fatia diz preferir alguém que tenha experiência política, mas que não tenha exercido cargo majoritário anteriormente. Uma menor parte desse grupo busca um nome definitivamente novo para a empreitada, mesmo que sem histórico na administração pública.

Para o eleitorado nordestino, o principal critério na hora da escolha de um candidato é a sua lista de propostas de gestão, com 38%. Em seguida, os eleitores levam em consideração a experiência administrativa do postulante (28%), o desempenho na campanha e nos debates (22%) e os apoios políticos da chapa (7%).

"As eleições municipais são as que têm maior preocupação do eleitor com sua realidade. Isso aumenta o entendimento de que é preciso ser muito responsável na escolha de representantes que irão executar as políticas e ações que afetam suas comunidades nos próximos anos”, avalia o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe.

Mais da metade dos entrevistados informou não enxergar o gênero do candidato ou candidata como fator determinante na hora da escola. Apesar disso, 26% afirmaram preferir candidatos homens, enquanto 15% disseram ter preferência por mulheres no pleito.

Segundo a pesquisa, 83% afirmaram ser indiferentes ao fato de o candidato ser da mesma religião que a sua, embora 13% tenham respondido que a religião é um fator muito importante na hora da escolha do voto.

O relatório também apontou que o nordestino vai se basear principalmente nos debates televisivos para definir seu candidato. Em seguida, os eleitores usarão conteúdos veiculados nas redes sociais e, depois, as notícias que saem no rádio, televisão e jornais.

Interesse na eleição

A pesquisa também buscou entender o interesse do nordestino a respeito da eleição de outubro. 40% dos participantes declararam que o assunto está "muito presente" nos seus ambientes de convívio social. 32% disseram que "ainda não se fala quase nada" e outros 27% contaram que o tema é comentado "com relativa frequência".

Mais da metade da população aguarda e considera importante a votação para prefeito e vereador, mas esse índice muda entre os cargos. A grande maioria do eleitorado (93%) considera ser importante ou muito importante escolher o prefeito, enquanto a eleição para a Câmara Municipal é encarada com atenção entre 75% dos nordestinos.



O relatório do Ipespe também apontou que o interesse pela eleição municipal só é superado pela eleição presidencial. Por outro lado, 23% registraram que a escolha do prefeito é mais importante do que a do presidente da República e outros 9% disseram ser mais importante que a do governador. 14% disseram não ter diferença entre as três instâncias.

Disseminação de fake news

A pesquisa também teve um bloco de perguntas estimuladas sobre a disseminação de fake news nas redes sociais e identificou que 91% dos nordestinos acham que políticos que usam essas notícias falsas na campanha deveriam ser punidos.

"Isso mostra que cada vez mais a população está atenta, preocupada e já consegue identificar quando recebe e onde circulam essas fake news. O Nordeste é a região com maior percentual. No Brasil, esse número é de 88%. Isso mostra que, de fato, é um tema que tem sido bastante discutido e as pessoas estão ligadas", disse Marcela Montenegro, diretora executiva do Ipespe, em entrevista à Rádio Jornal na manhã da quinta-feira (1º).

Ainda sobre as fake news, 55% dos participantes confirmaram que já receberam notícias falsas por meio das redes sociais. 73% dos entrevistados garantiram que vão ficar atentos ao analisar informações recebidas nessas plataformas para identificar se são verídicas ou não.

A pesquisa do Observatório Febraban e Ipespe foi realizada por meio telefônico e entrevistou 3 mil eleitores .