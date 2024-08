Eleições 2024: Gilson Machado anuncia Leninha Dias como sua vice para disputar a Prefeitura do Recife

Anunciada nesta sexta-feira (2), Leninha Dias agora é pré-candidata a vice-prefeita do Recife na chapa do Partido Liberal com Gilson Machado

Leninha Dias, do Partido Liberal (PL), foi confirmada, nesta sexta-feira (2), como vice na chapa de Gilson Machado (PL), pré-candidato a prefeito do Recife. Antes de ser escolhida como vice, era pré-candidata a vereadora.



Leninha é defensora da causa do autismo e apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela já foi diretora comercial da Rádio Maranata e, atualmente, é empreendedora no comércio. Viúva do ex-vereador do Recife, Cleurinaldo de Lima, teve contato com a política ao trabalhar com o político.

“Nossa cidade necessita de mais cuidado na saúde, com suporte para mães atípicas e para a população que não tem direito nem ao atendimento básico, mais atenção às pessoas em situação de rua que hoje vivem a dura realidade que eu vivi, a realidade da fome, e uma educação mais inclusiva e estruturada”, declara Leninha.

“Com sua dedicação, determinação e história de vida, tenho certeza de que ela contribuirá significativamente para a transformação de Recife”, afirma o pré-candidato Gilson Machado.

Convenção Partidária

A convenção partidária que oficializa Gilson Machado e Leninha Dias como candidatos será realizada neste domingo (4), às 10h, no Clube dos Oficiais.