Eleições 2024: João Campos aposta mais uma vez no brega-funk para ritmo do seu jingle de campanha

Além do brega, o atual prefeito do Recife também vai usar o slogan que se popularizou nas suas redes ‘meu prefeito’ em sua campanha à reeleição

João Campos, o atual prefeito de Recife pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), optou por lançar seu jingle de campanha em forma de brega-funk novamente, gênero musical que surgiu na capital pernambucana e é amplamente conhecido na cidade. A aposta foi feita pela equipe que adota a comunicação mais descontraída durante todo o mandato.

Em 2020, na eleição em que João ganhou, também foi adotado o brega-funk na sua campanha. No seu primeiro ano de mandato, o ritmo virou Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

No Carnaval deste ano, a conexão do prefeito com o universo do brega-funk da capital cresceu ainda mais nas redes sociais após ele "nevar", termo usado para platinar o cabelo, e arriscar passinhos populares no gênero, usando seus óculos estilo Juliet.

A Folha de São Paulo teve acesso ao jingle e nele conta com a frase "meu prefeito", que será o slogan adotado na campanha do pré-candidato à reeleição. Na música, estão presentes frases como "é gente da gente", "surpreendeu" e "fez sua história".

Pesquisas como Datafolha e Ipespe Analítica mostram aprovação de 69% e 71%, indicando assim que o aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula, PT) tem grandes chances de vencer as eleições já no primeiro turno.

Convenção Partidária

A convenção partidária que oficializa João Campos e o chefe do gabinete Victor Marques (PCdoB) como candidatos será realizada neste domingo (4), às 8h, no Clube Português.