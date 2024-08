Eleições 2024: Pré-candidata à Prefeitura do Ipojuca, Adilma Lacerda anuncia seu Manoel Lins como seu vice

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na última quinta-feira, a pré-candidata a prefeita do Ipojuca, Adilma Lacerda, do Partido Progressistas (PP), anunciou que Manoel Lins, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), como seu pré-candidato a vice-prefeito.



De acordo com Adilma, a escolha se deu porque Manoel tem "um perfil articulador" junto à população, vereadores e empresários, além de ter contribuído para a gestão da atual prefeita de Ipojuca, Célia Sales.

A ratificação aconteceu ao lado do presidente estadual do PSDB, Fred Loyo, da prefeita do Ipojuca, Célia Sales, do deputado estadual Romero Sales Filho e do presidente municipal do PSDB em Ipojuca, Gabriel Uchoa.

“Todos vão ver o termômetro da nossa força política, mostrando o quanto o nosso grupo está preparado e fortalecido para uma grande campanha junto com esse grande amigo que é Manoel”, afirmou a pré-candidata.

“São 80 pré-candidatos que estão na nossa chapa fortalecendo o palanque de Adilma, e estou confiante e preparado para essa grande responsabilidade de ser o vice dela”, comentou Manoel Lins.

Convenção Partidária

A convenção partidária que oficializa Adilma Lacerda e Manoel Lins como candidatos será realizada nesta sexta-feira (2), às 16h, no galpão ao lado da Sementeira, na PE-009.