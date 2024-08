Candidatura de Rodrigo Pinheiro é oficializada em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em um evento repleto de demonstrações de unidade partidária, o PSDB/Cidadania oficializou, neste domingo (4), a candidatura do atual prefeito Rodrigo Pinheiro à reeleição, e que terá como vice Dayse Silva, em Caruaru, no Agreste do Estado. A convenção municipal, realizada na casa de shows Arena Caruaru, reuniu importantes nomes da política estadual e nacional.

O evento contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que expressou seu total apoio à candidatura de Pinheiro. “O melhor ainda estar por vir! Faremos o maior investimento na história de Caruaru, juntamente com você, Rodrigo para fazermos dela uma cidade ainda melhor para se viver! Vamos às ruas”, afirmou a governadora.

PRESIDENTE NACIONAL DO PSDB

Outro destaque da convenção foi a presença do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Em seu discurso, Perillo ressaltou a importância da unidade dentro do partido e a confiança depositada em Rodrigo Pinheiro para liderar Caruaru por mais um mandato. "Vim aqui para abraçar esse jovem prefeito trabalhador e competente, que hoje mostra sua força, nesta convenção repleta de apoiadores. Rodrigo, conte comigo, com o seu partido, conte com o PSDB nacional”, declarou Perillo.

Com a confirmação de sua candidatura, Rodrigo Pinheiro se mostrou confiante e agradeceu pelo apoio recebido. "Caruaru hoje é uma cidade voltada para o futuro, uma cidade preparada, que tem recebido grandes investimentos, com recordes mensais e premiações nacionais. Vencemos muitos desafios, na área da educação, da saúde, do desenvolvimento social. Isso sim é política pública, política de inclusão" ressaltou o prefeito.

Além do apoio do PSDB/Cidadania, a candidatura de Pinheiro conta com uma ampla base de apoio que inclui os partidos Podemos, Avante, PP, PRD, PSD, Novo e Agir, reforçando ainda mais a força de sua campanha rumo à reeleição, com a coligação Avança Caruaru.

Também estavam presentes o presidente estadual do PSDB, Fred Loyo, os agora candidatos à Câmara de Vereadores de Caruaru, os presidentes municipais da coligação, além do deputado e presidente estadual do PRD, Joãozinho Tenório, da deputada estadual Débora Almeida (PSDB) e do ex-governador de Pernambuco, João Lyra Neto.

“Você vem cumprindo com todos os compromissos firmados com a agora governadora Raquel Lyra e fará ainda mais as transformações necessárias para o bem da população caruaruense. A população de Caruaru, está com você, Rodrigo”, ressaltou João Lyra.