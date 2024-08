Convenção da Frente Popular oficializa Elias Gomes à prefeitura de Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife e vice-presidente do PSB, João Campos, esteve presente junto à vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes

Elias Gomes (PT) e Rafael Arruda (MDB) foram oficializados, na noite deste sábado (3), candidatos da Frente Popular à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Realizada na Faculdade dos Guararapes, no bairro de Piedade, a convenção partidária ainda homologou as candidaturas de 160 postulantes ao Legislativo Municipal que integram a maior coligação da história política da cidade, formada pelo PT, PV, PCdoB, PCB, PSB, Psol, MDB, Rede Sustentabilidade, Republicanos e Solidariedade.

O prefeito do Recife e vice-presidente nacional do PSB, João Campos, destacou a capacidade de Elias enquanto gestor público e articulista, tendo reafirmado o compromisso de caminhar ao lado do aliado no processo de reconstrução da cidade vizinha à capital pernambucana.

"Esse é o primeiro de três dias onde nós vamos ver uma multidão reunida em torno de um projeto de resgate de políticas públicas e de construção de um futuro digno para as pessoas. O segundo vai ser quando da inauguração do comitê central de campanha, e o terceiro quando a gente vier comemorar a eleição de Elias para prefeito do Jaboatão dos Guararapes. Conheço pessoalmente a trajetória político-administrativa de Elias, e é por isso que eu e todo o time do PSB e do presidente Lula (PT) vamos caminhar lado a lado com Elias, por uma cidade melhor e que volte a ser governada com sensibilidade social e responsabilidade econômica", disse João.

Rival de João Campos na última eleição municipal, a ex-deputada federal e vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes, agora aliada, criticou a atual gestão municipal, destacando que "as eleições de 2024 vão reafirmar a opção do povo brasileiro pelo Estado Democrático de Direito".

"Estamos diante de dois projetos distintos. De um lado, o que colocou o povo como prioridade, que garantiu que os mais pobres tivessem acesso à comida no prato, a um emprego digno e à oportunidade de crescer na vida, um projeto capitaneado pelo presidente Lula (PT) e aqui representado por Elias. Do outro, a gente tem a turma de Bolsonaro (PL), que tem se esforçado para dividir a população, que colocou Jaboatão dos Guararapes nas páginas policiais e nos piores índices de educação e saúde. Elias é testado, tem uma história de luta pela democracia e de dedicação ao serviço público. É por isso que eu e todo o Solidariedade vamos nos dedicar de corpo e alma para eleger Elias, porque essa é uma eleição pela democracia e pelo futuro das pessoas do Jaboatão", observou Marília.

ELIAS GOMES

Ao destacar as conquistas obtidas no período em que esteve à frente do Executivo Municipal, entre 2009 e 2016, Elias disse que "é chegado o tempo de olhar para o futuro, de buscar alianças em benefício do povo jaboatonense, de garantir melhorias para a população e de governar para todos e não para uma única família".

"Essa candidatura não nasceu hoje. Estamos conversando com as forças progressista-democráticas de todo o país desde quando nos deparamos com uma gestão que colocou a cidade no caminho do retrocesso, da negação da ciência e que, principalmente, virou as costas para os mais pobres, que esqueceu dos menos favorecidos. Fomos convocados e estamos ao lado do time do presidente Lula para reconstruir a nossa cidade do Jaboatão dos Guararapes. É tempo de olhar para frente, de dialogar com as pessoas e de colocar novamente o povo no comando das decisões. E vamos à luta", pontuou Elias.

Entre as autoridades que prestigiaram o ato estiveram presentes a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB); os senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT); a deputada federal Iza Arruda (MDB) e os deputados estaduais João Paulo (PT) e Rosa Amorim (PT).