Depois da aliança com Queiroz, Tony Gel vai deixar o Governo Raquel

Se Tony não se sente mais à vontade para ficar no Governo, o clima no Palácio também não é dos melhores, dando-se como certa a exoneração

O ex-deputado federal Tony Gel deve deixar o cargo de confiança que ocupava na Copergás por indicação da governadora Raquel Lyra. A um amigo ele confessou este domingo que não se sente mais à vontade no Governo uma vez que, por problemas pessoais com o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, não pôde atender ao pedido da governadora para que ele mantivesse a candidatura de Tonynho Rodrigues, seu filho, no primeiro turno e, havendo segundo turno, se encaminhasse para o palanque do atual prefeito. “Junto deste prefeito não fico mais” – teria confessado Tony, citando o caso em que Pinheiro tratou mal Tonynho em encontro que os dois tiveram e relatou o assunto a uma emissora de rádio de Caruaru de forma diferente do que acontecera.

Se Tony não se sente mais à vontade para ficar no Governo, o clima no Palácio também não é dos melhores, dando-se como certa a exoneração do ex-deputado, de Tonynho e de outras pessoas do grupo. “Por mim a governadora exonera todos”- relatou um deputado da base governista a este blog. A última conversa de Tony e Tonynho com a governadora não terminou bem. Mesmo assim ela teria nutrido a esperança de que, ouvindo suas recomendações, o ex-deputado refletisse antes de mudar de rumo. Uma fonte próxima ao Palácio informou a este blog que a conversa da sexta teria sido dura e Raquel chegou a dizer que se Tonynho desistisse da candidatura a prefeito podia tomar outro caminho, menos o palanque de José Queiroz.

Na verdade, a governadora vinha sendo informada há quase um mês de que Tonynho estava conversando com Wolney Queiroz, filho de José Queiroz e coordenador da campanha do pai. Tentou contemporizar junto ao prefeito no sentido de promover um reatamento entre eles mas, após o episódio na emissora de rádio, o clima azedou de vez. Daqui pra frente só deve piorar pois o prefeito João Campos não só apoia Queiroz como ajudou-o na busca de novos partidos e o MDB foi um deles.

Tony Gel apoiou a governadora no segundo turno de 2022. No primeiro ele esteve no palanque do candidato do PSB, partido ao qual estava filiado, Danilo Cabral. Foi para o PSB porque o MDB não conseguiu formar chapa para deputado estadual. Após a eleição em que não logrou êxito ele voltou ao MDB onde estava Tonynho que fora candidato a deputado federal na mesma eleição, mas também não se elegeu.