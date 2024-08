Em convenção, candidato a vice de João Campos afirma que 'não caiu de paraquedas' neste palanque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações do repórter Emannuel Bento, do JC

Anunciado como candidato a vice-prefeito da chapa majoritária encabeçada pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), no dia 22 de julho, Victor Marques (PCdoB) afirmou que "não caiu de paraquedas" neste palanque. No discurso feito neste domingo (4), durante a realização da convenção partidária da Frente Popular do Recife, o primeiro chefe de gabinete quando Campos era deputado federal fez questão de se apresentar oficialmente para a multidão presente no Clube Português.

"Pessoal, peço licença para me apresentar. Muita gente que está aqui não me conhece, meu nome é Victor Marques, sou recifense e engenheiro civil. Por questões familiares, me mudei ainda muito jovem para o interior, mas voltei, como milhares de pernambucanos, para estudar, trabalhar e formar a minha família. É aqui que eu vou criar meus filhos e é aqui que minha vida seguirá", afirmou Marques, demonstrando empolgação pelo compromisso assumido.

"Vocês podem estar se perguntando: 'E quem danado é Victor?', 'Por que a Frente Popular do Recife escolheu esse cara para ser candidato a vice?'. Esse passo de hoje pode parecer o início de uma caminhada. Pode parecer que eu caí de paraquedas aqui neste palanque, mas, mais do que um passo, João, esse é um passo importantíssimo, uma trajetória que começou lá atrás", explicou o candidato a vice.

A escolha do nome de Victor Marques por João Campos se justificou mais pela confiança pessoal do que pela experiência política do aliado. Eles se conheceram na Universidade Federal de Pernambuco e, desde então, nutrem uma amizade e parceria profissional. "Eu tive o prazer de ser seu chefe de gabinete em um dos melhores mandatos do Brasil, tive a honra de ser seu chefe de gabinete nos últimos três anos e meio, enquanto prefeito do Recife, ajudando a fazer a melhor gestão que um prefeito já fez nesta cidade", declarou.

Em um palanque repleto de lideranças políticas nacionais e locais, Victor Marques afirmou que, apesar de ter seu nome e imagem desconhecidos pela população, ele acompanhou de perto todos os projetos da Prefeitura do Recife, sinalizando que conhece bem como funciona o Executivo municipal. "Eu estava lá, João", disse o agora candidato.

"Nesse momento, vai chegar gente com conversa bonita dizendo que faz isso e aquilo, aí quando chega lá não faz porque é preciso ter time, saber fazer gestão, precisa ter gente que tira do papel. Esse discurso não é só meu, esse discurso é de dona Maria, que agora trabalha porque o filho pode ficar na creche. Esse discurso é de seu José, que dorme a noite tranquila enquanto está chovendo porque sua encosta está protegida. Esse discurso é de Gabriela, Rafaela, que ajuda em casa porque fez um curso de tecnologia do Embarque Digital", declarou Marques.

Frente Popular do Recife oficializou a chapa majoritária formada pelo prefeito João Campos, candidato a reeleição, e Victor Marques como candidato a vice-prefeito - Guga Matos / JC Imagem

ALIADOS ENDOSSAM A FORÇA DO PROJETO DE REELEIÇÃO

Victor Marques se desfiliou do PSB para ingressar no PCdoB, partido que possui uma aliança histórica com os socialistas na composição das chapas majoritárias na disputa pelo comando da prefeitura da capital. A presidente nacional do PCdoB e ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, apesar de não ter participado do anúncio que oficializou a indicação de Victor no mês passado, declarou durante a convenção que neste palanque "não tem vez para o autoritarismo".

"Não tem vez para aqueles que não olham para as pessoas que mais precisam. Não tem vez para aqueles que são contra os pobres do nosso Recife e do nosso país. Aqui é o lado da democracia, o lado da inclusão, o lado do desenvolvimento e crescimento econômico", disse a ministra.

Luciana também reforçou que, na condição de presidente da federação nacional Brasil Esperança (PT/PCdoB/PV) e nacional do PCdoB, confia na chapa formada por João Campos e Victor Marques porque ela é "uma chapa de construção política".

O vice-presidente da República, Geraldo Alckimin (PSB), também esteve presente no ato partidário, onde relembrou a vocação política do ex-governador Eduardo Campos, falecido em um trágico acidente de avião em 2014, e declarou que a terra do presidente Lula "salvou a democracia do país". Além disso, Alckimin destacou a importância do arco político oficializado neste domingo.

"Cumprimento pela grande frente política que você lidera, mostrando a capacidade de diálogo e união para servir melhor a nossa população; É importante ganhar a eleição,mas é mais importante fazer um bom governo e o João fez um belíssimo trabalho", disse o vice-presidente.

"[O escritor] Ariano Suassuna dizia: 'há os que acham que estão certo e os equivocados'. Pois eu vim dizer a Pernambuco e ao Recife que vocês estão certo, os melhores candidatos são João Campos e Victor Marques", concluiu Alkimin.

O senador Humberto Costa fez questão de endossar o apoio do PT a chapa majoritária da Frente Popular. O partido tentou emplacar um nome para compor a vicede João Campos, mas não obteve espaço.

"Estamos felizes por estar aqui hoje para respaldar e homologar sua candidatura à reeleição para a Prefeitura do Recife. Estamos aqui, eu, Teresa, a militância do PT e os companheiros que constroem este partido, e também trazemos o apoio do presidente Lula por uma questão de justiça. Você é, sem dúvida, um grande gestor que esta cidade tem. Um gestor que trabalha olhando para o futuro, que atende a toda a população, que governa tanto nas áreas de classe média quanto nas periferias, nos morros e nos córregos, e por isso tem mostrado o quanto Recife tem avançado", disse Costa em direção a João Campos.