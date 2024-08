Lucielle Laurentino oficializa candidatura à reeleição em Bezerros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), a Convenção Partidária Municipal da Coligação “Bezerros no Rumo Certo” oficializou, na noite do último domingo (4), a candidatura à reeleição da prefeita Lucielle Laurentino (UB) e da vice-prefeita Socôrro Silva (PSD) em Bezerros, no Agreste pernambucano.

“Quando a gente volta lá em 2020, nos deparamos com uma eleição improvável, onde duas mulheres não teriam vez e nem voz no processo democrático, mas nós não baixamos nossas cabeças e enfrentamos o desafio junto ao cidadão bezerrense que nos fez chegar até aqui. Agora, assumimos novamente o compromisso de lutar ainda mais para garantir que nosso município continue no rumo certo e Sôcorro Silva topou essa missão comigo. Não seria possível fazer nada disso se nós não acreditássemos na força do bezerrense em lutar ao nosso lado”, destacou a prefeita Lucielle Laurentino.



O encontro contou ainda com a presença do deputado federal Mendonça Filho (UB), e dos deputados estaduais Joãozinho Tenório (PRD) e Fred Loyo, que também é presidente estadual do PSDB. Além do prefeito de São Joaquim do Monte, Duguinha Lins, empresários, lideranças políticas, presidentes dos partidos e convidados especiais como a empresária e empreendedora Glória Cardoso, esposa do ex-prefeito de Bezerros Dr. Lucas Cardoso.

“Quando me perguntam se eu me importo com o que dizem sobre nossa gestão, eu simplesmente respondo que não vou bater boca com quem não torce por Bezerros. Socôrro e eu não somos da laia de certos politiqueiros, acostumados a enganar o povo e se preocupar com o próprio umbigo. Nós somos gratas ao povo bezerrense que nos respeita e acredita no nosso trabalho, que confia na nossa transparência e num governo voltado para o cidadão. Nós falamos sobre esperança, sobre acreditar na felicidade da nossa gente e lutar por um futuro melhor”, apontou Lucielle.

CHAPA PARA A REELEIÇÃO

Lucielle e Socôrro concorrem à reeleição municipal através da coligação formada pelos partidos União Brasil (UB), Social Democrático (PSD), Social Democracia Brasileira (PSDB), Renovação Democrática (PRD), Cidadania e Podemos. Além do apoio do Partido Liberal (PL).Na ocasião também foram oficializados os candidatos e candidatas ao legislativo bezerrense dos partidos citados acima.