Tecio Teles defende 'ações urgentes' para a segurança e armamento da Guarda Municipal

Ao apontar um 'momento de crescente insegurança no País', o candidato a prefeito do Recife Tecio Teles (Novo) disse que a capital pernambucana se destaca como uma das mais violentas do Brasil. O candidato à Prefeitura do Recife enfatizou a necessidade de priorizar a segurança pública como tema central e criticou a falta de uma ação efetiva por parte da gestão atual no enfrentamento da violência na cidade.



“Embora seja uma responsabilidade estadual, o município, com sua população de mais de um milhão e meio de habitantes, pode liderar esse debate. Isso pode ser alcançado através de iniciativas como a expansão e aprimoramento da iluminação pública, a implementação de sistemas de videomonitoramento. Além de fortalecer, valorizar, capacitar e armar a Guarda Municipal”, disse Tecio Teles.



AUSÊNCIA DE MEDIDAS

Tecio Teles ressaltou a ausência de medidas concretas em relação à capacitação e armamento da Guarda Municipal de Recife, que são questões que precisam ser abordadas com urgência. “Recife é a única capital do Nordeste onde a Guarda Municipal, apesar de já existir há vários anos, não é armada. Em contraste, com outras capitais, como São Paulo, utilizam armas há mais de três décadas. Inclusive, até 2015, a Guarda Municipal do Recife operava armada, e a decisão de desarmar a corporação foi um retrocesso no esforço para garantir a segurança pública. Uma maior integração entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar para potencializar a eficácia das operações de segurança na cidade”, afirmou Tecio.



Ainda de acordo com o candidato, é preciso mudar a percepção de que a função da Guarda Municipal é apenas para aplicar multas. “A gente precisa mudar a cultura de que o guarda municipal só serve para multar o cidadão, para controlar o trânsito e participar da indústria da multa. A prefeitura deveria estar mais envolvida nesse processo. Por isso que defendemos que a Guarda Municipal seja armada, treinada e capacitada, e que trabalhe em conjunto com uma iluminação pública eficaz, para que a gente possa ter mais segurança no Recife”.



Atualmente, a cidade do Recife conta com aproximadamente 1.750 profissionais na Guarda Municipal, cujas funções têm se direcionado à proteção do patrimônio e à regulação do trânsito, segundo o candidato.