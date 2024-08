Eleições 2024: Saiba as propostas e quem é Daniel Coelho, candidato a prefeito do Recife pelo PSD

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ex-secretário de Turismo do Governo Raquel Lyra, Daniel Coelho propõe campanha com foco em inclusão social, habitação popular e sustentabilidade

Daniel Coelho é um dos candidatos a prefeito do Recife, pelo Partido Social Democrático (PSD). Em seu programa de governo, Daniel divide a estrutura em 10 compromissos, como Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Equidade e Direitos Humanos, Inclusão Social e Produtiva, Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e Segurança Pública.

Quem é Daniel Coelho?

Daniel Pires Coelho tem 45 anos, nascido em 4 de novembro de 1978, no Recife. Sua vida política iniciou em 2003, sendo eleito vereador pela primeira vez nas eleições municipais de 2004. Após se reeleger como vereador em 2008, foi eleito deputado estadual no pleito de 2010. Entre 2015 e 2023, foi deputado federal por dois mandatos. Daniel também foi candidato a prefeito em outras duas eleições, em 2012 e 2016, terminando em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Entre 2023 e junho de 2024, foi Secretário de Turismo do Governo de Pernambuco.

Daniel é filho do ex-deputado João Ramos Coelho e de Maria Izabel da Cruz Pires Coelho. É formado em Administração pela Universidade de Pernambuco (UPE) e mestrado pela Universidade de Bournemouth, na Inglaterra.

Qual a proposta de Daniel Coelho para a Economia?

De acordo com o plano de governo do candidato, é proposta a criação de Centros de Inovação e Empreendedorismo e implementação de programas de fomento ao microcrédito, além do Programa Municipal de Geração de Trabalho e Renda e a criação de um programa de inclusão feminina na área de STEM (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

Também é proposta do candidato para Economia, a revitalização de “áreas comerciais degradadas”, para tornar as áreas mais atrativas e seguras, construção de parques tecnológicos e industriais, programas de inclusão econômica e social, empoderamento de grupos vulneráveis e fomento às Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Qual a proposta de Daniel Coelho para a Cultura?

Dentro do eixo cultural do programa de governo, o candidato propõe a valorização das manifestações culturais, com foco em Frevo, Maracatu, Ciranda e Caboclinhos.

O segundo ponto é o de Patrimônio Cultural, com propostas de preservação do patrimônio material e patrimônio imaterial. Já o terceiro ponto é o de Economia Criativa, com foco no incentivo à instalação de novas empresas de tecnologia e inovação no Porto Digital, além de proposta para a produção audiovisual. O quarto e último ponto é o de Apoio aos Artistas Locais, com propostas de incentivos fiscais e a criação de novos espaços culturais.

Qual a proposta de Daniel Coelho para o Turismo?

De acordo com o plano de governo, o candidato tem cinco propostas para o Turismo. A primeira é de Desenvolvimento de Infraestrutura Turística, com foco no Bairro do Recife e nas praias. A segunda proposta visa a Promoção Turística, com campanhas de marketing turístico, além do estabelecimento e intensificação de parcerias internacionais.

Também é proposta do candidato o fortalecimento do Carnaval do Recife e a organização de festas de São João. Outro ponto do plano de governo na parte de Turismo é o foco na gastronomia, com promoção de roteiros gastronômicos, a realização de festivais gastronômicos, além da criação de programas de incentivo ao comércio chefiado por mulheres na gastronomia.

Por fim, é proposta do candidato a implementação de um sistema de transporte turístico, além da oferta e ampliação de formação para guias turísticos.

Qual a proposta de Daniel Coelho para a Saúde?

É proposta do candidato a ampliação e melhoria dos serviços de saúde, com ações de fortalecimento da atenção primária, como a expansão da rede de Unidades de Saúde da Família (USF), modernização das Unidades de Saúde e um programa de assistência odontológica.

Também figura no plano de governo propostas voltadas para a área de Saúde Mental, com ampliação e consolidação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), programas de reabilitação e campanhas de conscientização.

Ainda de acordo com o plano, é proposta a ampliação e melhoria dos serviços de saúde da mulher, com unidades móveis em áreas periféricas e comunidades específicas. Na parte de saúde infantil, o candidato propõe implementar programas continuados. Em relação a saúde para idosos, é proposta a ampliação dos serviços de saúde e o desenvolvimento de “programas de envelhecimento ativo”.

O candidato propõe, ao citar o “combate às doenças endêmicas”, controle de doenças transmissíveis e investimento em saneamento básico. O plano também traz foco no acesso universal à saúde, com implementação de unidades de saúde móveis e telemedicina.

São propostas, também, a implementação de programas de promoção da saúde e programas de educação em saúde, além do fortalecimento de conselhos municipais e a criação de fóruns de saúde comunitária.

Qual a proposta de Daniel Coelho para a Educação?

O candidato propõe a reforma e ampliação de escolas municipais, com equipamentos e recursos tecnológicos, além de implementar merenda saudável na rede municipal. Já na educação infantil, é proposta a ampliação de expansão das creches e pré-escolas e a formação continuada de educadores.

Também é proposta do candidato a ampliação de oferta de vagas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de currículo flexível e adaptado para o EJA.

Em relação a educação profissionalizante, é proposto o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino técnico e a implementação de programas de estágio e aprendizagem. No plano de governo também é proposto o estabelecimento de centros de inclusão digital e programas de inclusão digital.

Por fim, é proposta a implementação de programas de formação continuada e políticas de valorização dos professores, além da criação de conselhos escolares e fóruns de educação comunitária.

Qual a proposta de Daniel Coelho para Direitos Humanos?

O plano de governo traz como proposta, na parte de Política Para Mulheres, a criação de centros de referência para mulheres, implementação de campanhas de conscientização e ampliação dos programas de saúde da mulher.

Para pessoas com deficiência, é proposta a implementação de um plano de acessibilidade urbana, a promoção de educação inclusiva, programas de empregabilidade e apoio a pessoas neuroatípicas. É proposta do candidato a criação de centros de convivência e programas de saúde para idosos, além de programas de proteção a idosos vítimas de violência.

Para pessoas negras e quilombolas, é proposta a valorização da cultura afro-brasileira, e implementação de políticas públicas de combate ao racismo. Para pessoas LGBTQIAPN+, é proposta do candidato realizar campanhas de combate ao preconceito e fortalecimento do Centro de Referência.

O plano também traz, em relação a Políticas Transversais, propostas de participação social, com conselhos comunitários e fóruns, criação de núcleos de assistência jurídica e programas de educação para a cidadania. Em Políticas para a juventude, são propostas a criação de programas de inclusão social e produtiva, além dos espaços de convivência juvenil.

Qual a proposta de Daniel Coelho para a Inclusão Social?

É proposta do candidato a criação e consolidação de centros de inclusão social, além de programas de apoio psicossocial. Também é proposto o desenvolvimento de cursos de capacitação e programas de aprendizagem.

O plano também traz propostas de incentivo ao empreendedorismo social, estabelecimento de feiras e mercados comunitários, programas de inclusão produtiva, políticas de empoderamento econômico, programas de assistência a pessoas em situação de rua, escolas inclusivas, programas de alfabetização e centros de inclusão digital.

Qual a proposta de Daniel Coelho para o Meio Ambiente?

São propostas dentro deste eixo a gestão eficiente de resíduos sólidos, com expansão da coleta seletiva e reciclagem, além de programas de educação ambiental. O candidato também propõe a realização de ações de infraestrutura de drenagem, implementações de soluções baseadas na natureza e assumir a responsabilidade sobre o Rio Capibaribe. Outra proposta visa a ampliação da rede de esgoto e tratamento de efluentes.

O plano de governo também traz propostas sobre aplicação de tecnologias atuais e inovadoras para contenção e prevenção de deslizamentos, ampliação de áreas verdes com criação de parques e corredores verdes, desenvolvimento de programas de educação ambiental e campanhas de conscientização.

Também são propostas o incentivo à energia solar, implementação de programas de eficiência energética e a implantação da biorrefinaria de resíduos sólidos orgânicos. O candidato também pretende desenvolver um plano de ação climática, estabelecer sistemas de monitoramento e avaliação e ações para evitar avanço do mar.

O plano também traz propostas sobre direitos dos animais, com fortalecimento e parcerias com Organizações Não-Governamentais e programas de castração e chipagem. Em relação a participação social e controle social, é proposta do candidato o fortalecimento de conselhos do meio ambiente e a criação de fóruns de sustentabilidade comunitária.

Qual a proposta de Daniel Coelho para a Mobilidade Urbana?

O candidato propõe a retomada da participação do Recife no Consórcio de Trânsito Metropolitano, além de propostas de expansão de ciclovias e ciclofaixas, melhoria de calçadas com acessibilidade, requalificação de áreas degradadas, investimentos em iluminação pública e promover obras de habitação.

Também é proposta do candidato, sobre planejamento urbano, o uso de zonas de desenvolvimento prioritário. No plano de governo também é proposto o investimento em infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), soluções de cidades inteligentes, o estabelecimento de transporte acessível, desenvolvimento e revitalização de espaços públicos com inclusão.

São propostas do candidato, também, a criação e desenvolvimento de programas de educação para a mobilidade, o fortalecimento de conselhos de mobilidade urbana e o estabelecimento de sistemas de monitoramento e avaliação.

Qual a proposta de Daniel Coelho para a Segurança Pública?

O plano de governo traz propostas de investimento na capacitação e equipamento da Guarda Municipal, aumento do efeitvo da Guarda, rondas ostensivas, programas de policiamento comunitário, programas de educação para a paz e segurança escolar.

O candidato propõe a criação e ampliação de centros de referência de prevenção à violência e o desenvolvimento de projetos de inclusão social, além de monitoramento por câmeras, uso eficaz do centro de controle e operações, fortalecimento dos conselhos de segurança comunitária e a criação de fóruns de segurança comunitária.

Qual a proposta de Daniel Coelho para a Gestão Pública?

O candidato propõe a implementação de um planejamento estratégico com contratualização de resultados, além do fortalecimento e ampliação dos conselhos de participação cidadã, novas metodologias de orçamento participativo, modernização e ampliação do portal da transparência, adoção de transparência ativa, equilíbrio orçamentário, auditorias e controle interno, junto à práticas de inovação de gestão pública, como governo digital, capacitação e desenvolvimento.