Eleições 2024: Saiba as propostas e quem é Gilson Machado, candidato a prefeito do Recife pelo PL

Gilson Machado Neto (PL) é um dos candidatos à prefeitura do Recife nas Eleições 2024. Ex-ministro do Turismo na gestão de Jair Bolsonaro (PL), ele também já foi candidato ao Senado por Pernambuco. O programa de governo de Gilson registrado junto à Justiça Eleitoral prevê, entre outras coisas, o armamento da Guarda Civil Municipal, o uso de drones para impedir crimes e ampliar o uso da faixa azul para veículos escolares e motoristas de aplicativo.

Quem é Gilson Machado

Candidato do Partido Liberal, Gilson Machado Guimarães Neto tem 56 anos, é empresário, veterinário e foi ministro do Turismo entre os anos de 2020 e 2022. Antes disso, foi presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Em 2022, foi candidato ao Senado por Pernambuco, sendo derrotado por Teresa Leitão (PT). Ele é filiado ao PL desde 2022 e é amigo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Gilson Machado é sobrinho do ex-deputado federal homônimo Gilson Machado, de quem foi assessor parlamentar na Câmara entre os anos de 1988 e 1994. Ele também é sanfoneiro e dono da banda de forró Brucelose, sucesso na década de 1990.

O que Gilson Machado prevê para a Saúde

O plano de governo de Gilson Machado prevê a criação do programa “De Mãe para Mãe”, que cria uma rede de mães voluntárias para acolhimento e atendimento a mães com filhos na primeira infância, e do programa “Espaços da Boa Idade”, para promover a participação social de idosos em atividades sociais. O documento também cita a criação do projeto “Idoso Voluntário”, que cadastrará uma rede de idosos que possam participar de atividades de apoio em grandes eventos.

O candidato também prevê compra e abastecimento de geradores de energia, insumos, remédios e equipamentos, a contratação de profissionais e a implementação de soluções digitais, assim como “Zerar as filas de consultas, exames e cirurgias”, por meio de mutirões em regimes de plantão.

O programa também promete a criação de prontuário eletrônico com integração digital entre as unidades de saúde, a criação de programas de apoio a pacientes com doenças atípicas e com problemas de saúde mental, assim como a entrega de remédios a domicílio para pacientes com dificuldade ou impedimento de locomoção.

Plano de governo de Gilson Machado para Educação

Gilson Machado pretende instalar escolas cívico-militares na cidade e usar tecnologia de leitura facial dos alunos nas escolas, “através de um sistema com alimentação em tempo real, possibilitando ainda fazer a chamada, lançar os boletins, organizar as agendas e grades de aula”. Ele também prevê a entrega de um kit mensal de alimentação além da merenda.

No projeto, consta também a criação do programa “Escola Acolhedora”, que qualificará os profissionais de educação para receber e acolher alunos com autismo e TDAH, além do “Escola Amiga do Idoso”, que promoverá atividades de interação das crianças com idosos.

Segurança pública

O projeto de Gilson Machado para a segurança prevê o treinamento e armamento da Guarda Civil Municipal, além de investimento em tecnologia para monitoramento em tempo real e o uso de “sistemas móveis inteligentes, a exemplo de drones de alta sensibilidade e visão noturna, operados por equipe móvel e integrada”.

A plataforma prevê a qualificação de cidadãos e profissionais como porteiros, motoristas de aplicativo, vigilantes e servidores que trabalham nas ruas para colaborarem na identificação e denúncia de atividades suspeitas. Ele também pretende construir um centro especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica, reunindo no mesmo espaço Juizado Especial, Promotoria, Defensoria Pública, Delegacia, alojamento, brinquedoteca e capacitação econômica.

Mobilidade e Controle Urbano

Uma das propostas de Gilson Machado é ampliar o uso da faixa azul para contemplar transportes alternativos, como veículos escolares e carros de aplicativo, e regulamentação do serviço de moto taxi na cidade. Outro modelo previsto no programa diz respeito à navegabilidade do Rio Capibaribe, com duas rotas de destino.

Em relação à requalificação do Centro do Recife, a chapa pretende requalificar os prédios abandonados e colocá-los no mercado imobiliário, “dando prioridade aos servidores públicos que trabalham nas proximidades”. Gilson também prevê a instalação de fontes de captação de energia solar nos prédios públicos e iluminação pública.

Emprego e Turismo

O candidato do PL pretende descentralizar a capacitação profissional fazendo parcerias com entidades religiosas para usar seus espaços em horários ociosos com esta finalidade, assim como firmar parcerias com universidades e instituições de ensino para atender micro e pequenos empreendedores, que também terão poderão acessar o “Centro de Fomento ao Micro e Pequeno Empreendedor”, projeto que contará com recursos municipais para concessão de crédito.

Gilson também tem a intenção de fomentar o turismo por meio da geração de empregos, qualificando taxistas, motoristas, funcionários e comerciantes sobre “atendimento ao cliente, atendimento bilíngue, conhecimento dos atrativos e calendário turísticos, uso de ferramentas tecnológicas de informações e dicas turísticas, além da história da cidade”.

Para o Centro do Recife, Gilson promete segurança 24 horas por dia, restauração dos prédios históricos, calçadas e ruas através de parcerias privadas; saneamento e embutimento da fiação

Gestão e Inovação

Gilson Machado promete criar o projeto “Gestão por Bairros”, que escolherá, por meio de uma lista tríplice, um representante de cada um dos 94 bairros que será responsável por aumentar o diálogo com a população e garantir a solução dos problemas. Essa pessoa coordenará o monitoramento periódico das ações da prefeitura em seu território, com metas e prazos definidos.

O programa também estipula a criação do “Conselho de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação” e do “Gestão Digital”, que oferecerão serviços da prefeitura em meio digital e permitirão acompanhar projetos da prefeitura.