Eleições 2024: Saiba as propostas e quem é Ludmila Outtes, candidata à prefeitura do Recife pelo UP

Ludmila Medeiros Outtes Alves é candidata à prefeitura do Recife e é presidente do Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco (Seepe) e coordenadora do Movimento Luta de Classes (MLC). Tem 36 anos e concorre ao cargo de prefeita do Recife pelo partido União Popular (UP). Em 2022, concorreu à deputada federal pelo partido, mas não foi eleita.



Plano de governo

Ludmila Outtes propõe um governo focado nas necessidades básicas da população, incluindo transporte público gratuito, moradia para os sem-teto e creches para todas as crianças. Para abordar problemas nos bairros carentes, sugere criar conselhos populares e valorizar os servidores públicos, garantindo o cumprimento dos pisos salariais estabelecidos.

A candidata deseja fortalecer a organização popular para defender os direitos dos trabalhadores e critica a privatização de serviços públicos e o capitalismo, planejando estatizar áreas essenciais como saúde e transporte e promover uma sociedade socialista com ampla participação popular na administração.

Proposta na Saúde

A proposta inclui revogar contratos com Organizações Sociais e retornar à gestão direta das unidades de saúde, ampliar o número de profissionais, construir novas unidades e reformar as existentes. Ela, se eleita, pretende criar uma Carreira da Saúde com salários revisados anualmente, oferecer medicamentos gratuitos por meio de um laboratório municipal e estabelecer Centros de Saúde Psicológica e Psiquiátrica para tratamento humanizado e prevenção, especialmente entre os jovens.

Planejamento para Educação

Na educação, Outtes planeja transformar Recife com a ampliação do passe livre estudantil, criação de centros de formação integral e climatização das escolas. Priorizando escolas inclusivas, autonomia para professores e uma política salarial justa. A proposta inclui a eleição direta de gestores escolares, estabilidade para docentes e a inclusão da educação sexual no currículo, garantindo uma educação pública, gratuita e de qualidade.

Mobilidade Urbana

O plano de mobilidade urbana prevê transporte público gratuito, ampliação da frota de ônibus com veículos movidos a energia limpa, e a transição para automóveis híbridos e elétricos na frota municipal. Inclui a criação de faixas exclusivas para ônibus, ciclovias protegidas e a valorização do transporte aquaviário com embarcações Hovercraft e estações portuárias.

Abrange o monitoramento ambiental da cidade, expansão das áreas verdes e redução da tarifa de transporte público para não ultrapassar 5% do salário mínimo, além de criar Passe Livre para desempregados e integrar os serviços de transporte com novos terminais.

Segurança Pública

A proposta para segurança pública foca no fim da repressão à classe trabalhadora informal e na reestruturação da guarda municipal para que atue de forma não militarizada e colaborativa com a comunidade. Incluindo a ampliação da iluminação pública com energia sustentável para melhorar a segurança noturna.

Emprego e Renda

O plano para emprego e renda inclui garantir o cumprimento dos pisos salariais e reduzir salários de cargos políticos. Propõe substituir terceirizados por servidores concursados, criar um plano de cargos e carreiras, e reduzir a jornada de trabalho sem cortar salários. Sugere cortar cargos comissionados, incentivar o primeiro emprego com cursos e estágios, e criar uma Agência Municipal do Primeiro Emprego.

Pretende gerar empregos por meio de obras públicas e fortalecer a administração pública na compra de pequenos produtores e empresas, retirando incentivos fiscais de empresas que violam direitos trabalhistas.