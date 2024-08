Eleições 2024: saiba as propostas e quem é Tecio Teles, candidato a prefeito do Recife pelo Novo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do Partido Novo propõe diálogo próximo com a iniciativa privada em setores da cidade, além de plano específico para as chuvas na cidade

Tecio Teles é candidato a prefeito do Recife, pelo Partido Novo e divide seu plano de governo nos seguintes eixos estratégicos: Segurança Pública, Mobilidade, Geração de Oportunidade, Infraestrutura e Saneamento, Gestão Eficiente, Gestão Pública, Finanças Públicas, Fiscalização, Transparência e Combate a Corrupção, Saúde, Educação, Assistência Social, Habitação e Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Esporte, Cultura e Turismo.

Quem é Tecio Teles?

Emanoel Tecio Teles tem 34 anos, nascido em 28 de novembro de 1989, em Serra Talhada, interior do Estado. Sua vida política iniciou aos 17 anos, quando filiou-se ao Democratas (DEM) e se candidatou a vereador do Recife, aos 18 anos, mas não foi eleito.

Em 2017, atuou como Secretário Municipal de Planejamento de Belo Jardim. Entre 2017 e 2019 trabalhou no Ministério da Educação, na função de Coordenador Geral de Administração e Diretor de Planejamento e Administração. Em 2020, filiou-se ao Partido Novo. Em 2023 recebeu o convite para o cargo de Chefe de Gabinete da Vice-governadoria do Estado de Pernambuco.

Tecio é advogado e militar da reserva. É formado em Direito pela Faculdade Estácio do Recife, em 2013, com pós-graduação em direito administrativo e pós-graduação em planejamento e gestão pública pela Universidade de Pernambuco (UPE), em 2015. Ingressou no Exército em 2009, deixando o serviço militar em 2017.

Qual a proposta de Tecio Teles para a Segurança Pública?

O candidato propõe o armamento da Guarda Municipal, ampliação e modernização do videomonitoramento da cidade, prevenção da criminalidade, proteção às mulheres, ampliar iluminação da cidade e instituição de um observatório de prevenção da violência.

Qual a proposta de Tecio Teles para a Mobilidade?

De acordo com o plano de governo, é proposta a criação de uma Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), criação de um sistema de gestão de tráfego em tempo real, implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), painéis de previsão de chegada nas paradas de ônibus, além da construção de pontes interligando o Bairro do Recife.

Qual a proposta de Tecio Teles para o Emprego?

O candidato tem como proposta a criação do programa Recife Faz, com a promoção de encontros culturais, turísticos e econômicos. Outra proposta é a implementação do programa Recife Empreendedor e do programa Recife Sênior Ativo, além de programas de capacitação e atualização profissional, mentoria e consultoria, parceria com a iniciativa privada, redução de burocracias, registros e barreiras para o exercício de atividades profissionais.

Qual a proposta de Tecio Teles para o Turismo?

Tecio tem como propostas a implantação do Plano de Desenvolvimento do Turismo e Lazer, ampliação do polo gastronômico, implementação de programas específicos de segurança turística, incentivo ao turismo sustentável, melhoria da infraestrutura do Sítio Histórico e o retorno dos bondinhos à Rua Do Bom Jesus, no Bairro do Recife.

Qual a proposta de Tecio Teles para a Cultura?

A proposta do candidato é a implementação de uma agenda cultural anual, com eventos diversificados, além da preservação do patrimônio, ampliação do acesso à cultura e fomento à produção cultural.

Qual a proposta de Tecio Teles para a Economia?

O plano traz propostas de realização de parcerias público-privadas (PPPs), gestão ativa na atração de investimentos, elaboração de guias de investimentos, ampliação da lei de liberdade econômica na cidade, gestão pública eficiente, planejamento responsável, fiscalização, transparência e combate à corrupção.

Qual a proposta de Tecio Teles para a Infraestrutura?

O candidato tem como proposta a conclusão de obras inacabadas, além do planejamento e execução de novos projetos.

Qual a proposta de Tecio Teles para a Saúde?

São propostas do candidato o fortalecimento da atenção primária, acesso a medicamentos e eficiência na triagem, implementação de unidades de emergência pediátrica especializadas, investimento em equipamentos e tecnologias avançadas, parcerias com instituições de saúde, expansão do atendimento ginecológico e obstétrico, programas de prevenção e diagnóstico precoce.

Qual a proposta de Tecio Teles para a Educação?

O candidato tem como propostas a ampliação da rede de educação infantil, melhorias da infraestrutura escolar, capacitação contínua de professores, educação inclusiva, tecnologia na educação, valorização da gestão escolar.

Qual a proposta de Tecio Teles para a Assistência Social?

O plano de governo traz propostas de realização de parcerias público-privadas (PPPs) para programas sociais, programas de alfabetização de adultos, cursos profissionalizantes, programas de transferências de renda.

Qual a proposta de Tecio Teles para a Habitação?

O candidato tem como proposta a implementação de um Plano Municipal de Habitação incluindo regularização fundiária, requalificação de áreas degradadas, com preservação do patrimônio histórico, planejamento urbano sustentável com desenvolvimento de Plano Diretor.

Qual a proposta de Tecio Teles para o Meio Ambiente?

São propostas do candidato a universalização da coleta seletiva, implantação de usinas de triagem de resíduos, campanhas de conscientização ambiental, incentivo à economia circular, aumento da cobertura vegetal de Recife e a recuperação de riachos urbanos.

Também é proposta do candidato a criação do Plano de Chuvas para o Recife, com limpeza de rios e canais, monitoramento, prevenção e proteção de morros, utilização do modelo de cidade-esponja, com parques alagáveis, telhados verdes, calçamentos permeáveis, praças piscina e incentivos fiscais.

Qual a proposta de Tecio Teles para o Esporte?

O candidato propõe a implementação de programas de incentivo à prática esportiva, parcerias com empresas para investimento em infraestrutura, realização de eventos esportivos e buscar sediar eventos esportivos regionais.