Média de idade de candidatos à prefeitura é de 50 anos nestas eleições

A média de idade dos candidatos à prefeitura ultrapassou, pela primeira vez, os 50 anos. Nas eleições municipais de 2024, a faixa etária média dos postulantes é 50,8, segundo levantamento do site Poder360 com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já entre os vereadores, a média é de 46,9 anos.

Considerando candidatos a prefeitura e câmara municipal, a idade média é 47,2 anos. O aumento da faixa etária de políticos em campanha vem aumentando desde a eleição de 2000. De lá pra cá, a média entre os prefeitos subiu três anos, e quatro para vereadores.

O período oficial da campanha das eleições municipais de 2024 começou nesta sexta-feira, 15. A partir de agora, os candidatos aos cargos de prefeito e vereador nos 5.569 municípios do País podem pedir votos e organizar atos eleitorais.

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro. Em 103 cidades que possuem mais de 200 mil eleitores, há a possibilidade de haver segundo turno no dia 27 de outubro.