Eleições 2024: Candidato a prefeito, Daniel Coelho diz que a população do Recife está "desassistida e sem perspectiva"

Daniel Coelho fez campanha no bairro do Pina nesta terça-feira (19), onde realizou um adesivaço e discutiu a saúde pública com moradores

Nesta segunda-feira (19), Daniel Coelho, o candidato à Prefeitura do Recife pela coligação “Recife Levado a Sério”, dos partidos PSD, PP, Podemos, Federação PSDB-Cidadania, PRD e Mobiliza, iniciou sua agenda de campanha no bairro do Pina, onde o candidato adesivou carros, motos, entregou santinhos e falou com o público presente.



A agenda do candidato tem dado foco em contato direto com a população, procurando saber as demandas e apresentar suas propostas. Daniel ouviu de moradores queixas sobre a demora no atendimento à saúde, como a marcação de consultas e exames.

"É um absurdo o que está acontecendo na cobertura à saúde básica no Recife. A população está desassistida e sem perspectiva. Nós vamos mapear todas as áreas descobertas de atendimento para oferecer dignidade a toda cidadã e todo cidadão recifenses", ressaltou Daniel.

Vice ausente

No último domingo, foi informado que Mariana Melo, candidata a vice-prefeita do Recife pela coligação “Recife Levado a Sério”, da chapa que tem Daniel Coelho (PSD) como candidato a prefeito, foi diagnosticada com um quadro de broncopneumonia. Ela permanece repousando e deve ficar os próximos dias ausente.

Agenda do candidato nesta terça-feira (20):

10h30 — Sabatina Rádio Folha

15h30 — Visita à sinagoga Kahal Zur Israel