Eleições 2024: Recife tem o maior número de candidatos a prefeito, somando 8 ao total; veja onde estão as outras cidades no ranking

A capital de Pernambuco lidera no número de pedidos de registro de candidatos a prefeito, com oito ao todo. Em contraste, Solidão e Dormentes, no Sertão, registraram apenas uma candidatura cada. Em mais da metade das cidades, dois concorrentes disputarão a prefeitura.

Os dados são de uma radiografia da disputa eleitoral de 2024 no estado, extraídos do sistema de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disponíveis para consulta pública.

Recife lidera o ranking, seguido por Paulista e a Ilha de Itamaracá, ambas na Região Metropolitana, com sete concorrentes cada. Olinda (RMR), Caruaru (Agreste) e Petrolina (Sertão) aparecem logo atrás, com seis candidatos.

Veja a lista das cidades com cinco ou mais candidatos:

Tabela das cidades com cinco ou mais candidatos. - TSE-PE

Esses municípios representam menos de 10% do total do estado.

Em Solidão e Dormentes, há apenas um candidato à prefeitura. O diretor-geral do TRE-PE, Orson Lemos, explica que a votação ocorrerá normalmente no dia 6 de outubro.

Para vencer, candidatos únicos precisam de 50% mais 1 dos votos válidos. Se mais da metade dos votos forem nulos ou brancos, haverá nova eleição. Votos nulos e em branco são inválidos, e os casos de candidatura única representam 1,09% do total das cidades pernambucanas.

Municípios com dois candidatos

A maioria dos municípios pernambucanos registrou dois candidatos. Das 184 cidades, 95 estão nessa situação, representando 51,63% do total. Com três candidatos, somam 54 (29,35%) e com quatro, são 18 (9,78%).

Imagem do ranking de municípios e quantidade de candidatos a prefeito. - TSE-PE

Datas das eleições

O 1º turno das eleições de 2024 ocorre no dia 6 de outubro, e o 2º turno, se necessário, será em 27 de outubro.

A tabela completa de registros de candidaturas por município pode ser vista aqui.