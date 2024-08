Morre o ex-vereador do Recife Alfredo Santana, aos 61 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Morreu, nesta segunda-feira (19), o ex-vereador do Recife Alfredo Santana (Republicanos), aos 61 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do ex-parlamentar em uma rede social. A causa da morte não foi divulgada.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso querido amigo, Pastor Alfredo. Um homem digno, íntegro e de coração generoso, Alfredo tocou as vidas de muitos com sua bondade e retidão. Que possamos manter viva sua memória, lembrando-o sempre com carinho e respeito", diz o comunicado.

Alfredo exerceu dois mandatos na Câmara do Recife, entre 2009 e 2016, e era candidato a vereador da cidade de Paulista, no Grande Recife, nas eleições deste ano.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento. Ele deixa esposa e uma filha.

Quem era Alfredo Santana



Natural da Bahia, Alfredo José de Santana Filho viveu a maior parte da vida em Valença, no recôncavo baiano, mas estabeleceu residência em Pernambuco, tendo morado em Recife, Paulista, Abreu e Lima, Jaboatão, Carpina, Petrolina e Caruaru.

No Legislativo da capital, foi autor do Projeto de Lei de 2014 que criou o Hospital do Idoso do Recife. A unidade foi inaugurada em 2017.

Homenagens



Os vereadores do Recife prestaram uma homenagem a Alfredo Santana fazendo um minuto de silêncio no plenário da Câmara Municipal durante a abertura da sessão plenária desta segunda-feira. Todos os parlamentares permaneceram de pé.

"Que Deus conforte o coração dos amigos e da família", disse o presidente da Câmara, Romerinho Jatobá (PSB).

O diretório estadual do Republicanos publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte de Alfredo.

"É com profundo pesar que todos do Republicanos de Pernambuco receberam a notícia do falecimento do amigo e pastor Alfredo Santana. Que Deus conforte toda a família", disse a direção do partido.

O bispo Allan Sena, líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Pernambuco, também se manifestou.

"Com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo e pastor Alfredo Santana. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável", diz a nota.

O ex-deputado federal e suplente na Câmara Federal, Pastor Ossésio, afirmou que a trajetória de Alfredo foi "marcada por uma dedicação admirável à oba de Deus.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo e Pastor Alfredo Santana. Perdemos um pastor exemplar. Nossas condolências aos familiares e amigos, que Deus possa confortar o coração de todos", escreveu nas redes sociais.

A vereadora do Recife Professora Ana Lúcia (Republicanos), disse que a morte do correligionário deixará um vazio nos corações e na igreja.

"Pastor Alfredo foi um homem de fé inabalável, dedicado à missão de espalhar a palavra de Deus. Seu legado de dedicação ao próximo continuará a inspirar todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e membros da igreja. Que Deus conforte a todos e conceda forças para atravessar este período de dor. O Pastor Alfredo deixa um exemplo a ser seguido e será lembrado com carinho e respeito por todos nós. Que ele descanse em paz nos braços do Senhor", disse a parlamentar.