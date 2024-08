Eleições 2024: "Recife é desigual, insegura e injusta", dispara Dani Portela em sabatina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta terça-feira (20), a candidata à Prefeitura do Recife, Dani Portela (PSOL), participou de sabatina realizada pela TV Tribuna. A postulante respondeu e detalhou suas propostas para a capital pernambucana, debatendo assuntos como mulheres, população negra, habitação, entre outros.

Mulheres

De acordo com ela, “apesar de sermos maioria, somos minoria em alguns espaços, como, por exemplo, no Legislativo, seja federal, municipal ou estadual, e muito também no executivo", disse Dani em relação às mulheres.

A candidata questiona por que, mesmo sendo maioria da população, mulheres e negras ainda são minoria nas posições de cargos maiores. Segundo a mesma, existem pesquisas que apontam que, com mais mulheres na política, existem mais políticas públicas para o público feminino.

Portela defendeu uma cidade que seja mais justa com mulheres, mães de periferia, em todas as áreas. Assim "será mais justa para todos".

População negra

No âmbito de propostas para a população negra, Dani cita o número de desempregados no Brasil, que somam 14 milhões. Dados ditos pela candidata mostram que a maioria das pessoas em desocupação são jovens entre 18 e 24 anos, majoritariamente de periferia e negros.

A candidata pensa no sistema de gerar mais empregos para essa juventude com fortalecimento de algumas políticas, como a de cotas, política que, segundo a candidata, até hoje, não se tem regulamentada, mas que são extremamente necessárias, não só para concursos, mas também para vagas de empregos.

"A partir do fortalecimento da educação, a gente vai ter, sim, uma juventude preparada para esse primeiro emprego, para ser absorvida no mercado de trabalho", finaliza.

Habitação

Defensora do governo Lula, a candidata enfatizou a importância da união entre o Estado, o governo federal, e a prefeitura na retomada do programa Minha Casa Minha Vida, fazendo com que os estados e municípios possam fortalecer a política.

No Recife, o déficit habitacional é de 70 mil. Dani, como solução, analisa a situação do centro da cidade, que atualmente se mostra “completamente abandonado”, com muitos prédios desocupados.

A candidata disse ser preciso pensar além de construções de grandes habitacionais que requerem muito tempo, mas sim conclusões de curto e médio prazo, olhando para os imóveis desocupados e pensando em moradia popular no centro.

Educação

Dani Portela vê a educação como a transformação da base social e propõe a ampliação de vagas das creches como começo, seguida da universalização.

"A gente precisa de uma educação pública de fato universal e que de fato consiga olhar desde a entrada na creche e a necessidade de ampliar essa cobertura de creche, bem como valorizar todas as pessoas que trabalham com educação", completa.

Mobilidade urbana

A postulante, na questão de mobilidade, pensa em fortalecer o serviço público e abrir as "caixas pretas" dos transportes do Recife. Segundo ela, o cálculo deve ser mudado. Hoje em dia, é feito com base na quantidade de passageiros, mas o “certo” seria fazer visando o número de viagens feitas, segundo ela.

A candidata afirma que, para uma boa mobilidade, precisa de um bom transporte e, assim, discutir os preços das tarifas e, segundo ela, trazer propostas reais como isenção das tarifas, principalmente para desempregados e estudantes no primeiro momento, estudando o impacto na economia.

Além disso, propõe o aumento de modais e ciclofaixas pela cidade.

Juventude e cidadania

Para a juventude, é proposto uma educação pública, plural e de qualidade; geração de emprego e renda para os jovens; e uma política de cultura, esporte e lazer, impactando na segurança pública e na qualidade de vida.

Agenda da candidata nesta quarta-feira (21):

09h — Gravação dos guias eleitorais;

14h — Agenda com Edvaldo, candidato a vereador pelo PSOL, Bomba do Hemetério.