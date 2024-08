No Ibura, João Campos destaca construção do Hospital da Criança do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Líder da Frente Popular cumpriu agenda nesta terça (20) no lançamento da candidatura de Eduardo Mota (PSB) à Câmara de Vereadores do Recife

O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), esteve no bairro do Ibura na noite desta terça-feira (20). O líder da Frente Popular foi ao bairro para uma reunião de lideranças e da militância do candidato a vereador Eduardo Mota (PSB). No ato, o prefeito destacou algumas das realizações da Prefeitura do Recife nos últimos três anos e oito meses no bairro, e falou sobre a construção do Hospital da Criança na região.

“Nós estamos felizes com a caminhada que nos trouxe até aqui. Tivemos neste período na Prefeitura do Recife nos dedicando a cada canto da cidade e com um sentimento de que muito fizemos. E aqui perto nós estamos erguendo o Hospital da Criança do Recife, que será o melhor hospital da cidade do Recife. Já está quase ficando pronto, um equipamento lindo e maravilhoso, e que estará servindo também aqui ao Ibura. Vamos ter uma escola dentro do hospital, para que as crianças internadas não percam aula e tenha o professor perto dela ”, destacou o prefeito.

EX-SECRETÁRIO

João destacou ainda o trabalho realizado por Eduardo Mota enquanto esteve na Secretaria de Infraestrutura do Recife. “Sou testemunha do trabalho e da dedicação de Eduardo pelo Recife, mas principalmente pelo Ibura. Num dos momentos mais difíceis da cidade, na chuva de 2022, Eduardo esteve presente aqui no Ibura, na linha de frente, sem medir esforços e articulando as ações necessárias para a região”, acrescentou.