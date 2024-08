Eleições 2024: Candidata à Prefeitura do Recife, Dani Portela participa de roda de conversa com grupo de mulheres nesta quinta (21)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dani Portela, candidata pelo PSOL/REDE ao cargo de prefeita do Recife, participará de uma roda de conversa com o Grupo Mulher Maravilha, no bairro Nova Descoberta, nesta quinta-feira (21).

O encontro vai debater temas como a participação das mulheres na política. Além da postulante, também estarão presentes as candidatas à Câmara Municipal do Recife Jô Cavalcanti (PSOL), Carol Virgolino (PSOL), Cida Pedrosa (PCdoB), Liana Cirne (PT), Suzineide Rodrigues (PT) e Kari Santos (PT).

O Grupo Mulher Maravilha (GMM) é uma ONG sem fins lucrativos, com atuação no Recife e no Sertão do Pajeú (PE). A organização tem como missão lutar por justiça social junto a promoção dos direitos humanos, numa perspectiva de gênero e etnia, e dar acesso cidadania da população vítima de exclusão social e o empoderamento das mulheres.

A ONG atua em áreas como direitos humanos e cidadania, empoderamento das mulheres, prevenção à violência contra crianças e adolescentes, capacitação profissional, prevenção de DST/HIV/Aids e promoção da igualdade étnico-racial.

Confira agenda da candidata nesta quinta-feira (22):

08h — Café da manhã com a Rede, Graças;

09h — Gravação do guia eleitoral;

13h — Reunião com equipe de campanha;

18h — Roda de Conversa Grupo Mulher Maravilha, Nova Descoberta;

19h — 1º Seminário Estadual de Agrobiodiversidade e Sementes Crioulas de Pernambuco e a 1º Feira Estadual da Agrobiodiversidade, Armazém do Campo;