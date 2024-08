Em sabatina, Ludmila Outtes denuncia falhas de Prefeitura e Governo do Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à Prefeitura do Recife, Ludmila Outtes (UP), participou de sabatina na tarde desta quarte-feira, 21, na TV Tribuna. Na ocasião, Ludmila fez críticas às gestões municipal e estadual, apontando falhas na educação e na saúde, enfatizando o risco da presença da iniciativa privada nesses dois setores.

Marcando o tom de sua campanha, Ludmila enfatizou, por vezes que é preciso “que o dinheiro do povo seja usado para o povo”, criticando a forma que Prefeitura do Recife e Governo do Estado usam das parcerias público-privadas (PPPs).

Saúde

Perguntada sobre a presença da iniciativa privada no setor da saúde, Ludmila usou como exemplo a construção do Hospital da Criança pela atual gestão da Prefeitura do Recife.

“O município do Recife está construindo o Hospital da Criança com dinheiro público, com a prefeitura investindo na construção do hospital, montando e depois de tudo construído, vai entregar para uma empresa privada gerenciar, inclusive com os recursos da prefeitura. Então, o recurso existe, é da prefeitura, mas terceiriza essa administração para uma empresa privada que vai lucrar com aquilo”, disse.

“Então, na prática, você tem mais dinheiro público sendo investido em um lugar, não pela sua melhoria, mas porque parte desse recurso está sendo apropriado pela empresa privada, para fornecer um serviço que o Estado tem condição de fazer por conta própria”, complementou.

A candidata da UP também sugeriu a aplicação da carreira única no Sistema Único de Saúde (SUS), para garantir isonomia entre os profissionais de saúde, além de destacar que não há valorização das categorias em Recife.

“Hoje a gente tem uma classe de trabalhadores que é mais valorizada em detrimento de outras, se refletindo no próprio envolvimento das categorias, que não se sentem motivadas a trabalhar, por não haver valorização. É isso que temos em Recife”, destacou.

Educação

O mesmo argumento foi usado por Ludmila quando perguntada sobre a educação no Recife. A candidata defendeu o combate ao modelo atual aplicado pela Prefeitura do Recife.

“A educação pública sofre do mesmo mal da nossa saúde: falta de investimento. A gente precisa parar de pegar o dinheiro do povo e dar nas mãos dos grandes empresários. Inclusive, o que a Prefeitura do Recife tem feito nesses últimos tempos é isso, privatizar as nossas creches, que foram entregues para a iniciativa privada. A gente combate esse modelo e defendemos creche para todas as crianças, educação fundamental em tempo integral, com acesso de qualidade”, afirmou.

Ludmila também defendeu a presença de creches e escolas em tempo integral em todas as comunidades, além da garantia do pagamento do piso salarial aos professores.

“A gente quer que todas as comunidades tenham escola em tempo integral e creche suficiente, para garantir que todas as crianças tenham esse acesso mais próximo de sua casa. É investir na educação, garantir o pagamento do piso salarial dos professores, que é um piso aprovado nacionalmente, mas que a Prefeitura descumpre”, disse.

Alimentação

Uma das pautas defendidas pela candidata é a garantia de alimentação para as famílias. Para Ludmila, o problema está na apropriação dos produtos produzidos, que dificultam o acesso para a população.

“Hoje, nosso país é o principal produtor de carne bovina, cereais, grãos, hortaliças, frutas. Se a gente pegar o nosso estado de Pernambuco, por exemplo, a gente produz muitas frutas para exportação, não são utilizadas para a nossa população. Então o problema não está na produção, está na apropriação desses produtos que são produzidos. Se a gente pega esses produtos e distribui para o povo, promove um acesso melhor a esses alimentos e a gente consegue acabar com a fome”, afirmou.