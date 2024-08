Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco alerta sobre golpe com seu nome

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nas redes sociais, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, emitiu nota alertando seguidores para golpes em seu nome.

Em nota divulgada no Instagram, Álvaro informou que pessoas ligam e mandam procurá-lo. O parlamentar esclarece que tudo isso trata-se de um golpe e que não orientou procurar ninguém.

De acordo com Assessoria do deputado, na segunda-feira (19) ele recebeu ligação de um deputado federal da Paraíba, informando que tinham entrado em contato com o mesmo. Nesse telefonema o interlocutor pedia ao parlamentar paraibano que arrumasse um emprego com o governador da Paraíba.

Ainda ontem (20) ligaram para o deputado federal Coronel Meira, que, presente na Alepe, procurou o presidente e relatou o acontecido. A mesma coisa com o deputado federal Fernando Rodolfo.

Álvaro Porto encaminhou as informações para Superintendência de inteligência Legislativa para que o caso seja investigado e que as providências sejam tomadas.

Confira à nota:

"Pessoal, um alerta para vocês. Um número anônimo tem ligado para várias pessoas informando que mandei procurá-las. Gostaria de esclarecer que não orientei ninguém a procurar ninguém. Trata-se de um golpe", finaliza nota.