Eleições 2024: Em sabatina, Daniel Coelho questiona "por que o turista vem para Pernambuco e ignora o Recife?

O candidato à Prefeitura do Recife Daniel Coelho (PSD) participou de sabatina realizada pela TV Tribuna, nesta quinta-feira (22). O postulante detalhou suas propostas para o Recife, falando sobre tópicos como moradia, infraestrutura, saúde e como diminuir os impactos da violência.



Moradia

Daniel Coelho tem sua campanha bastante focada no déficit habitacional presente na capital. Como proposta para moradia, ele propõe duas frentes: a construção, em parceria com o governo estadual e federal, de 5 mil unidades de habitação; e a situação emergencial, que é a contratação de imóveis. Ao invés do auxílio moradia de R$ 300, a proposta é dar ele alugado. A “moradia emergencial” é para ser utilizada até o apartamento ser entregue.

Saúde

Na saúde, o postulante foca em pontos como saúde bucal e mental. Com apoio do governo federal e estadual, ele sugere uma rede de apoio odontológico para toda a cidade, com enfoque em mulheres grávidas, pois, segundo ele, Recife é a 2ª cidade com a pior cobertura para gestantes, chegando apenas a 30% com acesso.

No âmbito mental, Daniel fala que é uma das prioridades de muitas que observa. De acordo com ele, ouvindo mulheres e mães, viu ser impossível continuar um apoio psicológico e psiquiátrico na rede.

Infraestrutura

Na infraestrutura, ele diz que, mesmo com investimento e dinheiro, falta dar prioridade. A sua é nos morros e barreiras, para proteger as zonas de risco de chuvas que vêm todo ano.

Empregabilidade

Segundo o postulante, para voltar a ter emprego, precisa ser discutida a qualidade de vida na cidade, revitalizando o centro com iluminação e ações diretas para diminuir a população de rua. Achar as vocações da cidade na área de saúde, tecnologia, e assim ir para a qualificação profissional.

"Turista vem compartilhar qualidade de vida, por que ele vem para Pernambuco e evita o Recife?", completa, falando sobre a quantidade de empregos que o lazer pode proporcionar para os cidadãos.

Daniel falou ainda sobre segurança pública, com a proposta de armamento da guarda municipal e aumento do efetivo, além de iluminação pública, e de educação, propondo o aumento de professores contratados.

Agenda do candidato nesta sexta-feira (23):

9h — Gravação de guia eleitoral;