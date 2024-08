Trump volta a discursar em público após tentativa de assassinato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em seu primeiro comício ao ar livre desde a tentativa de assassinato do mês passado, o candidato à presidência dos EUA pelo Partido Republicano, Donald Trump, discursou atrás de um vidro à prova de balas na Carolina do Norte, em um evento focado na segurança nacional.

Trump culpou o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris pela falha de defesa no Afeganistão e pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. O ex-presidente perguntou à multidão reunida no Museu e Hall da Fama da Aviação da Carolina do Norte se eles tinham visto os discursos feitos na terça-feira pelo ex-presidente Barack Obama e pela ex-primeira-dama Michelle Obama.

Trump, que está enfrentando Harris na eleição de novembro depois que Biden se afastou, falou atrás de um pódio cercado por painéis de vidro à prova de balas que formavam uma parede protetora no palco - parte das medidas de segurança reforçadas destinadas a mantê-lo seguro após o ataque de um atirador da Pensilvânia em 13 de julho.

Contêineres de armazenamento foram empilhados ao redor do perímetro para criar paredes adicionais e bloquear as linhas de visão.

Atiradores de elite foram posicionados nos telhados do local, onde aeronaves antigas estavam atrás do pódio e uma grande bandeira americana estava suspensa em guindastes.

O evento, anunciado como focado em questões de segurança nacional, foi parte da série de contraprogramação de uma semana de Trump para a Convenção Nacional Democrata, que está em andamento em Chicago.